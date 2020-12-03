Александер-Арнольд: «Я был поклонником Руни, но Джеррард был для меня всем»

Защитник «Ливерпуля» признался, что его кумирами в детстве были форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» , а также хавбек «мерсисайдцев» .

Я помню, как рос, я был поклонником Руни. В то время у него была шумиха. Мне было лет пять-шесть, когда он ворвался в первую команду. Он делал сумасшедшие вещи вроде того самого гола в ворота «Арсенала».

Также я помню, как смотрел на Анри. Моя мама всегда говорит, что я смотрел кучу матчей – видеозаписи старых матчей из 70-х, 80-х, 90-х.

Однако Джеррард был для меня всем. Когда я рос, я просто хотел быть им, и никак иначе. Я хотел жить так, как он жил, я хотел играть так, как он играл, я хотел бить по мячу так, как он бил.

Я шел по дороге, видел пустую бутылку, подбегал и бил по ней с криком «Джеррард!». Честно говоря, я думаю, что многие дети в городе делали то же самое.