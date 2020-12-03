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Александер-Арнольд: «Я был поклонником Руни, но Джеррард был для меня всем»

03 декабря 2020, 15:28

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что его кумирами в детстве были форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни, а также хавбек «мерсисайдцев» Стивен Джеррард.

Я помню, как рос, я был поклонником Руни. В то время у него была шумиха. Мне было лет пять-шесть, когда он ворвался в первую команду. Он делал сумасшедшие вещи вроде того самого гола в ворота «Арсенала».

Также я помню, как смотрел на Анри. Моя мама всегда говорит, что я смотрел кучу матчей – видеозаписи старых матчей из 70-х, 80-х, 90-х.

Однако Джеррард был для меня всем. Когда я рос, я просто хотел быть им, и никак иначе. Я хотел жить так, как он жил, я хотел играть так, как он играл, я хотел бить по мячу так, как он бил.

Я шел по дороге, видел пустую бутылку, подбегал и бил по ней с криком «Джеррард!». Честно говоря, я думаю, что многие дети в городе делали то же самое.

Недавно Александер-Арнольд раскритиковал календарь АПЛ.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 декабря в 20:26
у Трента прекрасная возможность стать для Ливерпуля клуба и Ливерпуля города новым Стиви Джи. Несмотря на молодой возраст Трент умный, техничный, грамотный игрок и что особенно приятно, что является воспитанником красных!
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 15:43
Дзюба: Я был поклонником футбола, но деньги стали для меня всем.
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 15:35
Каждому своё
Mangur
Mangur
03 декабря в 15:31
Руни распиаренная посредственность.
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