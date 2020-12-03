Спортдиректор «Герты»: «Гендузи стоит каждого пенни. Рады, что он у нас»

Спортивный директор «Герты Берлин» Арне Фридрих рассказал, что клуб решил подписать хавбека «Арсенала» на правах аренды по рекомендации бывшего защитника «канониров» .

Он фантастический игрок. Мы говорили с «Арсеналом» перед трансфером, также я говорил с Пером Мертезакером, с которым играл в национальной команде. Наши отношения очень честные, прозрачные. Он сказал мне, что Маттео уже обладает хорошими качествами, что он и доказал.

С самого первого дня, как он приехал сюда, в Германию, его поместили в карантин... Я не знаю, что случилось, думаю, тест был положительным, поэтому ему пришлось сидеть в отеле в течение первых двух недель здесь, в совершенно новом городе.

Он вел себя профессионально, мы привезли ему кое-какое оборудование, велосипед для работы, и он был очень, очень амбициозен, чтобы выйти на поле как можно скорее.

С тех пор он каждый день показывает на практике, какой он хороший игрок. Мы очень рады, что он здесь, он стоит каждого пенни.