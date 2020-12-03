Скоулз: «Я не уверен, что Рэшфорд и Марсьяль что-нибудь переняли у Златана»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Маркус Рашфорд и Энтони Марсьяль ничему не научились у Златана Ибрагимовича, когда тот выступал в составе «красных дьяволов».
Мы так много раз говорили о том, что у МЮ нет правильной «девятки». Этот парень [Кавани] — настоящая «девятка», но все это на один или два года. То же самое было и со Златаном несколько лет назад.
Я думаю, что Рэшфорду и Марсьялю нравится думать, что они «девятки», но для меня они игроки более широкого диапазона. Они что-нибудь переняли у Златана? Я не уверен, что они это сделали.
Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год.
Ранее об уровне Златана высказался Паоло Мальдини.