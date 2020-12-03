Скоулз: «Я не уверен, что Рэшфорд и Марсьяль что-нибудь переняли у Златана»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что и ничему не научились у , когда тот выступал в составе «красных дьяволов».

Мы так много раз говорили о том, что у МЮ нет правильной «девятки». Этот парень [Кавани] — настоящая «девятка», но все это на один или два года. То же самое было и со Златаном несколько лет назад.

Я думаю, что Рэшфорду и Марсьялю нравится думать, что они «девятки», но для меня они игроки более широкого диапазона. Они что-нибудь переняли у Златана? Я не уверен, что они это сделали.