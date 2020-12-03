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Скоулз: «Я не уверен, что Рэшфорд и Марсьяль что-нибудь переняли у Златана»

03 декабря 2020, 12:40

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Маркус Рашфорд и Энтони Марсьяль ничему не научились у Златана Ибрагимовича, когда тот выступал в составе «красных дьяволов».

Мы так много раз говорили о том, что у МЮ нет правильной «девятки». Этот парень [Кавани] — настоящая «девятка», но все это на один или два года. То же самое было и со Златаном несколько лет назад.

Я думаю, что Рэшфорду и Марсьялю нравится думать, что они «девятки», но для меня они игроки более широкого диапазона. Они что-нибудь переняли у Златана? Я не уверен, что они это сделали.

Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год.

Ранее об уровне Златана высказался Паоло Мальдини.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 декабря в 17:31
Рэфшорд может и перенял, а вот Марсьяль вряд ли
lobsterdam
lobsterdam
03 декабря в 13:07
Рэш постепенно превращается в Марса, т.е. получается, что он учится не у Ибры и Кавани, а у Марса, у которого научиться нечему, кроме как строить кислую гримасу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 12:49
А, все понял, ставка "Краснодар - Ренн" опять появилась.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 12:43
Здраствуйте, а как я сумел набрать минус 400 очков, я вроде ничего не удалял, может что-то накосячил?
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