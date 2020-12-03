Райт: «Я опасаюсь за „Арсенал“. „Тоттенхэм“ сейчас на подъёме»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт заявил, что главный тренер «канониров» Микель Артета не должен включать Виллиана в состав на матч с «Тоттенхэмом», который состоится 6 декабря.

Сака будет слева, так что я бы поставил Нельсона справа вместо Виллиана, потому что мы знаем, что Виллиан собирается делать. Считаю, что его действия отрицательно сказываются на поле.

Я опасаюсь из-за нынешнего положения «Тоттенхэма». Мы не можем игнорировать то, где они находятся в данный момент, а они находятся на подъеме.

У них есть Моуриньо, он хочет поставить нас в неловкое положение.