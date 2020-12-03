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Райт: «Я опасаюсь за „Арсенал“. „Тоттенхэм“ сейчас на подъёме»

03 декабря 2020, 12:29
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт заявил, что главный тренер «канониров» Микель Артета не должен включать Виллиана в состав на матч с «Тоттенхэмом», который состоится 6 декабря.

Сака будет слева, так что я бы поставил Нельсона справа вместо Виллиана, потому что мы знаем, что Виллиан собирается делать. Считаю, что его действия отрицательно сказываются на поле.

Я опасаюсь из-за нынешнего положения «Тоттенхэма». Мы не можем игнорировать то, где они находятся в данный момент, а они находятся на подъеме.

У них есть Моуриньо, он хочет поставить нас в неловкое положение.

Недавно о предстоящем матче порассуждал защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер.

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sv_1969
sv_1969
03 декабря в 14:35
Много голов не ждём!
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
03 декабря в 13:34
Предстоит не игра, а симулятор пассажирского АТП :-)

Вообще, думаю, что Тоттен, как раз, будет высоко прессинговать, а Артета, да, кроме как компактные две линии обороны на своей половине поля ничего не придумает.
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 13:26
Фаворит в этой игре всем ясен.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sihafazatron (раскрыть)
03 декабря в 12:43
Нольтета поставит автобус, все равно он больше ничего не умеет, и Моур поставит автобус. Так и будут стоять весь матч)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 декабря в 12:43
"У них есть Моуриньо, он хочет поставить нас в неловкое положение."

Невозможно "поставить" в неловкое положение, если "Арсенал" в нём и так пребывает. Он просто цинично воспользуется им и будет прав.
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 12:32
Как раз против сильных команд арсенал умеет играть)
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