Райт: «Я опасаюсь за „Арсенал“. „Тоттенхэм“ сейчас на подъёме»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт заявил, что главный тренер «канониров» Микель Артета не должен включать Виллиана в состав на матч с «Тоттенхэмом», который состоится 6 декабря.
Сака будет слева, так что я бы поставил Нельсона справа вместо Виллиана, потому что мы знаем, что Виллиан собирается делать. Считаю, что его действия отрицательно сказываются на поле.
Я опасаюсь из-за нынешнего положения «Тоттенхэма». Мы не можем игнорировать то, где они находятся в данный момент, а они находятся на подъеме.
У них есть Моуриньо, он хочет поставить нас в неловкое положение.
Недавно о предстоящем матче порассуждал защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер.
Вообще, думаю, что Тоттен, как раз, будет высоко прессинговать, а Артета, да, кроме как компактные две линии обороны на своей половине поля ничего не придумает.
Вообще, думаю, что Тоттен, как раз, будет высоко прессинговать, а Артета, да, кроме как компактные две линии обороны на своей половине поля ничего не придумает.
Невозможно "поставить" в неловкое положение, если "Арсенал" в нём и так пребывает. Он просто цинично воспользуется им и будет прав.
Невозможно "поставить" в неловкое положение, если "Арсенал" в нём и так пребывает. Он просто цинично воспользуется им и будет прав.