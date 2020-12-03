Президент ПСЖ — о победе над МЮ: «Всегда проявляем себя в важных моментах»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями после победы парижан в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Мы можем гордиться собой. Мы показали настоящий ПСЖ , настоящую команду, которая борется за Лигу Чемпионов.

Это было важно для нас, это был решающий матч. Нам нужно было показать, что мы всегда проявляем себя в важных моментах.

Я горжусь своими игроками. Это был сложный матч, в котором все хотели победить. Теперь нам нужно продолжать, мы еще не квалифицировались в плей-офф, это наша цель.