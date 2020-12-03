Президент ПСЖ — о победе над МЮ: «Всегда проявляем себя в важных моментах»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями после победы парижан в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Мы можем гордиться собой. Мы показали настоящий ПСЖ, настоящую команду, которая борется за Лигу Чемпионов.
Это было важно для нас, это был решающий матч. Нам нужно было показать, что мы всегда проявляем себя в важных моментах.
Я горжусь своими игроками. Это был сложный матч, в котором все хотели победить. Теперь нам нужно продолжать, мы еще не квалифицировались в плей-офф, это наша цель.