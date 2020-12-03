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Президент ПСЖ — о победе над МЮ: «Всегда проявляем себя в важных моментах»

03 декабря 2020, 12:12
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями после победы парижан в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Мы можем гордиться собой. Мы показали настоящий ПСЖ, настоящую команду, которая борется за Лигу Чемпионов.

Это было важно для нас, это был решающий матч. Нам нужно было показать, что мы всегда проявляем себя в важных моментах.

Я горжусь своими игроками. Это был сложный матч, в котором все хотели победить. Теперь нам нужно продолжать, мы еще не квалифицировались в плей-офф, это наша цель.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
03 декабря в 15:55
    Бубнин
    Бубнин
    03 декабря в 13:48
    "Мы вчера играли футбольный матч. Нам надо продолжать играть. Надо выигрывать."
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    03 декабря в 12:45
    Помним 1-6 от "Барселоны", пусть даже там Айтекин и отработал немного каталонские деньги, поставив левую пенку. Так что в важных моментах вы действительно проявляете.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ marvel777 (раскрыть)
    03 декабря в 12:35
    О да Кавани все классно сделал, чуток не повезло
    marvel777
    marvel777 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    03 декабря в 12:24
    да и Кавани мог забить
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    03 декабря в 12:18
    Особенно Паредес себя показал, ага. 2 и 3 гол забили не по игре, 2 гол от серии рикошетов, 3 после контр-атаки. Отскок чистой воды, если бы Марсьяль свои моменты не запорол и Фреда не удалили все бы бы по-другому.
    ДСА
    ДСА
    03 декабря в 12:16
    Тут теперь МЮ аутсайдер в борьбе за выход из группы.
    shlomo
    shlomo
    03 декабря в 12:15
    Ну пусть эта тенденция и сохраниться
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