Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил гол в матче 13-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).
Этот мяч стал для форварда сотым во всех соревнованиях за французский клуб. Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ, сравнявшись по этому показателю с Домиником Рошто.
Лучшие снайперы в истории парижан:
Эдинсон Кавани — 200 голов
Златан Ибрагимович — 156 голов
Педру Паулета — 109 голов
Киллиан Мбаппе и Доминик Рошто — по 100 голов
Вот о чем я говорю, да и сравнение с анжи или шефилд уже не уместны начинали одинаково но те о ком ты говоришь продержались года два не более, а челси сити и псж уже десяток лет на ходу и судя по статусу клубов на сегодняшний день не собираются сбавлять ещё лет 10, а срока в 20 лет хватит для создания исторического баланса. При этом им благоволят чиновники, мс легко отделался за нарушения фп, при этом в тот период они как раз купили игроков основы которые до последнего времени играют на высоком уровне, и благодаря им у них появились достижения. А без этих игроков возможно они даже в зону лч могли не попасть. Псж точно так, очень хитро повернули несколько трансов за космические деньги, и остались безнаказанны растянув их выплату на несколько лет через опцию аренды в случае с Мбапе или самовыкуп Неймара, я это к тому что у этих клубов есть то чего не было в Анжи или Шефилда - поддержка чиновников, и в этом случае пациент скорее жив чем мёртв,
Но это всего лишь моё мнение, время покажет что с ними будет, но уже точно известно что как с Шефилдом Аежи, Портсмутом, точно не будет,
Есть ещё такие ребята как группа клубов РБ, они подают качественный пример как использовать огромные средства не нарушая фп, и эти все шейхи могут у них учиться в дальшейшем, ведь пример яркий, как на баскетбольных площадках так и на футбольном поле,
Вот о чем я говорю, да и сравнение с анжи или шефилд уже не уместны начинали одинаково но те о ком ты говоришь продержались года два не более, а челси сити и псж уже десяток лет на ходу и судя по статусу клубов на сегодняшний день не собираются сбавлять ещё лет 10, а срока в 20 лет хватит для создания исторического баланса. При этом им благоволят чиновники, мс легко отделался за нарушения фп, при этом в тот период они как раз купили игроков основы которые до последнего времени играют на высоком уровне, и благодаря им у них появились достижения. А без этих игроков возможно они даже в зону лч могли не попасть. Псж точно так, очень хитро повернули несколько трансов за космические деньги, и остались безнаказанны растянув их выплату на несколько лет через опцию аренды в случае с Мбапе или самовыкуп Неймара, я это к тому что у этих клубов есть то чего не было в Анжи или Шефилда - поддержка чиновников, и в этом случае пациент скорее жив чем мёртв,
Но это всего лишь моё мнение, время покажет что с ними будет, но уже точно известно что как с Шефилдом Аежи, Портсмутом, точно не будет,
Есть ещё такие ребята как группа клубов РБ, они подают качественный пример как использовать огромные средства не нарушая фп, и эти все шейхи могут у них учиться в дальшейшем, ведь пример яркий, как на баскетбольных площадках так и на футбольном поле,
Посмотри на Анжи. Были деньги - были ЭтоО , Роберто Карлос и болельщики. Нет денег, нет игроков, нет болелщиков. Глоры быстро отсеиваются и трибуны пустеют.
Посмотри на Анжи. Были деньги - были ЭтоО , Роберто Карлос и болельщики. Нет денег, нет игроков, нет болелщиков. Глоры быстро отсеиваются и трибуны пустеют.