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06 декабря 2020, 08:50

Нападающий ПСЖ забил гол в матче 13-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).

Этот мяч стал для форварда сотым во всех соревнованиях за французский клуб. Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ , сравнявшись по этому показателю с Домиником Рошто.

Лучшие снайперы в истории парижан:

— 200 голов

— 156 голов

— 109 голов

Киллиан Мбаппе и Доминик Рошто — по 100 голов