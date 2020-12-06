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Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ

06 декабря 2020, 08:50
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил гол в матче 13-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).

Этот мяч стал для форварда сотым во всех соревнованиях за французский клуб. Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ, сравнявшись по этому показателю с Домиником Рошто.

Лучшие снайперы в истории парижан:

Эдинсон Кавани — 200 голов

Златан Ибрагимович — 156 голов

Педру Паулета — 109 голов

Киллиан Мбаппе и Доминик Рошто — по 100 голов

Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 14:55
Скоро уйдет Киллиан!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
06 декабря в 13:16
Не отменяю и такой вариант, смысл моих слов немного в другом - а если получится!!!!!
Вот о чем я говорю, да и сравнение с анжи или шефилд уже не уместны начинали одинаково но те о ком ты говоришь продержались года два не более, а челси сити и псж уже десяток лет на ходу и судя по статусу клубов на сегодняшний день не собираются сбавлять ещё лет 10, а срока в 20 лет хватит для создания исторического баланса. При этом им благоволят чиновники, мс легко отделался за нарушения фп, при этом в тот период они как раз купили игроков основы которые до последнего времени играют на высоком уровне, и благодаря им у них появились достижения. А без этих игроков возможно они даже в зону лч могли не попасть. Псж точно так, очень хитро повернули несколько трансов за космические деньги, и остались безнаказанны растянув их выплату на несколько лет через опцию аренды в случае с Мбапе или самовыкуп Неймара, я это к тому что у этих клубов есть то чего не было в Анжи или Шефилда - поддержка чиновников, и в этом случае пациент скорее жив чем мёртв,
Но это всего лишь моё мнение, время покажет что с ними будет, но уже точно известно что как с Шефилдом Аежи, Портсмутом, точно не будет,
Есть ещё такие ребята как группа клубов РБ, они подают качественный пример как использовать огромные средства не нарушая фп, и эти все шейхи могут у них учиться в дальшейшем, ведь пример яркий, как на баскетбольных площадках так и на футбольном поле,
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
06 декабря в 12:57
Если их деньги закончатся, а рано или поздно это произойдет (пропал интерес у шейха, смерть шейха, санкции, новая война на ближнем востоке), то эти клубы быстро вернутся на свои места и будут как условные Шеффилд Юнайтед вспоминать, что когда-то они что-то выиграли и у них были болельщики.
Посмотри на Анжи. Были деньги - были ЭтоО , Роберто Карлос и болельщики. Нет денег, нет игроков, нет болелщиков. Глоры быстро отсеиваются и трибуны пустеют.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
06 декабря в 12:54
Было время когда у других клубов была слабая история, но сейчас спустя много лет о них говорят "гранд европейского футбола" точно так псж и манСити, в последние лет 10 они сделали большой скачёк в плане титулов и подбора болельщиков, не очень нравится мне их политика "политика бешенного балба" но их болельщики через 20 лет даже не будут об этом вспоминать перечисляя титулы и достижения, вот как пример челси выиграл автобусом лч, но прошло меньше 10 лет и уже никто не говорит как они выиграли а говорят просто - выиграли
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
06 декабря в 12:22
Мда.. В этом ПСЖ рекорды легко побить. Слабая история у клуба.
Cympak-05
Cympak-05 ответ ilyafrom (раскрыть)
06 декабря в 11:16
ПСЖ стабильно приносит очки, плюс периодически стреляют остальные то с группы выйдут, то МС выбьют в плей-офф. То до финала ле и лч доходят
Caniggia
Caniggia
06 декабря в 11:04
НЕ побьёт рекорд, уедет в Испанию или Англию.
Брулин
Брулин
06 декабря в 10:59
Интересно в РПЛ кто-нибудь добивался такого результата в 21 год?!
Alex12357
Alex12357
06 декабря в 10:30
Вот так стоя у пустых ворот можно делать себе славу бездаря!А где ты был в играх с Лейпцигом,МЮ?????????
ilyafrom
ilyafrom
06 декабря в 09:58
Слабый чемпионат, поэтому неудивительно. Почему он входит в топ 5?
Baggio R.
Baggio R.
06 декабря в 09:54, ред.
Доминик Рошто - так правильно
SHMEL
SHMEL
06 декабря в 09:51
Если никуда не уйдет, то через три-четыре года будет первым.
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 09:33
обгонит паулету и свалит
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 09:28
Если не уйдет, то станет лучшим.
Juventus CR7
Juventus CR7
06 декабря в 09:22
Вряд-ли станет лучшим в истории команды бомбардиром!! Ето надо как минимум сезона три ещё отыграть на высочайшем уровне!! А на него очень большой спрос!!! В тройку войдёт но не больше!!!
particular
particular
06 декабря в 09:14
Желание соскочить из ПСЖ, наверняка, не позволит прыгнуть выше 3-его места...
Mangur
Mangur
06 декабря в 09:07
Рекорд Ковани вечен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 08:59
Ещё не старый,будет повыше!
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 08:54
Негритёнок должен быть первым.
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