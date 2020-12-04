Первая победа россиян, уникальное достижение Жиру и юбилей Роналду. Главные события евронедели

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04 декабря 2020, 17:00

«Соккер.ру» собрал для вас самое интересное.

10 место. Роналду отпраздновал 750-й гол в карьере

Как обычно, Криштиану благодарит хейтеров и критиков – определенно есть проблемы с реакцией на сомнения в его величии. Но на поле Роналду тот, что обычно. Если здоров, то его сложно оставить. У Криштиану сейчас 8 голов в 5 матчах Серии А, а дополнительно – второй мяч в Лиге чемпионов в ворота «Динамо». И он стал юбилейным, 750-м в официальных матчах. В истории футбола только у двух человек больше – у Ромарио и Бицана.

9 место. Десять клубов из топ-5 прошли в плей-офф ЛЕ

В Лиге Европы тоже весело! Всего 14 декабря во время жеребьевки судьбу узнают 32 команды, но 8 традиционно упадут ниже из Лиги чемпионов, так что не так много интриг осталось в группах Лиги Европы. Знаем 18 команд, что уже в плей-офф. Это трое англичан («Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм»). Еще по две команды из Германии («Хоффенхайм» и «Байер») и Италии («Рома» и «Милан»). Традиционно в плей-офф шагают испанцы («Гранада» и «Вильярреал»). Францию представляет успех «Лилля», но есть также «Бенфика», «Брага», ПСВ , «Антверпен», «Рейнджерс» Джеррарда. Славян представят чехи из «Славии», сербы из «Црвены Звезды» и хорваты из «Динамо» Загреб.

8 место. РПЛ подпустила конкурентов в таблице УЕФА

Последствия всех поражений и каждой ничьей. Тут нет одного виновника, все четыре участника еврокубков из РПЛ приложились к горькому кубку. У ЦСКА 7 последних мест за 8 еврокубковых сезонов, «Зенит» помогал в Лиге Европы, а сейчас – два последних места в группах. Одна надежда – что «Боруссия» Д и «Лацио» зажгут в плей-офф, как «Лион» и «Лейпциг», можно будет рассказывать, что проиграли успешным. У «Локомотива» был шанс на успех, но уступили австрийцам, и только «Краснодар» порадовал. В этом сезоне у РПЛ 17-е место по очкам – ниже сербов и венгров. Португальцы оторвались вперед, Нидерланды и Бельгия наступают на пятки. Важно сделать выводы и не допускать таких серий в будущем.

7 место. Девять команд уже вышли в плей-офф ЛЧ

Есть группы, где борьба за первые два места завершена. «Манчестер Сити» и «Порту» шагнули в плей-офф после нулевой ничьей в очном матче, Консейсау и Гвардиола решили оставить перепалки для пресс-конференций. Также есть развязка в группе «Краснодара» — «Челси» и «Севилья» заняли первое и второе места соответственно. Из англичан в плей-офф пока не вышел лишь МЮ . Зато там уже две немецкие команды – «Бавария» и «Боруссия» Д. А еще «Ювентус» и «Барселона» — ожидаемые результаты. Как и в ЛЕ , жеребьевка – 14 декабря.

6 место. Безумная перестрелка в Стамбуле с семью голами

Во вторник максимум голов за матч увидели в Германии, где «Боруссия» М проиграла «Интеру» 2:3. Но средняя результативность дня – 2.37, скромная. Среда же, как часто бывает в ЛЧ , ответила на средний показатель предыдущего дня – 3.38 гола за матч. Только в Краснодаре и Дортмунде забили меньше трех мячей, а рекорд поставили в Стамбуле. Одно дело, когда фаворит легко получает три очка – как «Ювентус» или «Барселона». И другое – если видим невероятный камбэк после 1:3. Но «Лейпциг» все-таки умудрился на 91-й минуте огорчить беднягу Ирфана Кахведжи, чей хет-трик оказался бесполезным. Немцы выиграли 3:4, но еще не вышли в плей-офф!

5 место. Топ-5 может потерять 7 клубов в Лиге чемпионов

Пятый тур обеспечил интригу на следующую неделю. Пока из элитных лиг своих бойцов потеряли только французы – «Ренн» и «Марсель» провалились в Лиге чемпионов, хотя обе команды украдкой мечтали о вторых местах. Но впереди очный матч «Атлетико» и «Зальцбурга», который Симеоне назвал финалом – победа выведет австрийцев в плей-офф. Одновременно могут вылететь «Реал» и «Интер», но даже потеря одного из этих клубов будет сюрпризом. «Аталанта» сыграет в Амстердаме – Миранчук покинет ЛЧ , если его команда проиграет. Наконец, есть самая сложная для прогнозирования группа, где сразу три клуба топ-5 – ПСЖ , МЮ и «Лейпциг», и один неизбежно окажется за бортом.

4 место. У «Зенита» 5 поражение в 6 поединках ЛЧ

Получили 3:0 с «Брюгге» в решающий момент… Соперника стоило обыграть дома – тогда Дзюба был на поле. И в гостях сами допустили массу ошибок. Впрочем, разгром не удивляет. Кроме Брюгге, «Зенит» залегал на дно на выезде в еврокубках в Глазго, Лейпциге, Минске (поражение 4:0), Мольде, Праге, Стамбуле, Лиссабоне, Дортмунде и Риме. Даже выездные ничьи – редкость, всего собрали 16 неудач подряд в гостях в еврокубках, в том числе, в Лиге Европы. В ЛЧ последний раз побеждали в Лионе пять лет назад, а сейчас третью команду бельгийской лиги не обставили.

3 место. Первая победа клубов РПЛ в группе в еврокубках

Мелочь, а приятно. «Ренн» не может похвастаться надежной защитой, Берг в 34 года от них убежал, а Сафонов не пропустил. Фанаты «Краснодара» рады, Мусаев получил еще один шанс, «горожане» вышли в плей-офф Лиги Европы, что здорово. Из остальных участников только у «Локомотива» есть шансы, если обыграют «Баварию» в Мюнхене, а «Зальбург» не победит «Атлетико». Фанаты долго ждали освобождающую победу в группах, и «Краснодар» не подвел.

2 место. Жиру – автор первого покера «Челси» в ЛЧ

У Дрогба даже в АПЛ были только хет-трики – легендарный форвард «Челси» не специалист по собиранию четырех голов за вечер. У звездных нападающих лондонцев хватало игровых проблем, поэтому четыре гола Жиру в ворота обычно надежной обороны «Севильи» стали уникальным для игрока «Челси» достижением в Лиге чемпионов. Виалли, Хассельбайнк и Лэмпард покеры не делали, а вот Жиру удалось. Чемпион мира напомнил о себе. Форвард сильный, но стабильность у него, как у «Арсенала», изменчивая, словно лондонская погода.

1 место. Второе поражение «Реала» от «Шахтера»