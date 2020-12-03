Жиру — самый возрастной автор хет-трика и покера в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Челси» Оливье Жиру забил 4 мяча в ворота «Севильи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Французский форвард в возрасте 34 лет и 63 дней стал самым возрастным автором хет-трика и покера в истории турнира.
Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то Жиру является самым старшим игроком, которому удавалось это сделать, с 1965 года, когда форвард «Реала» Ференц Пушкаш оформил покер в матче с «Фейеноордом» (5:0). На тот момент венгерскому футболисту было 38 лет и 173 дня.
Жиру также стал первым игроком в истории «Челси», оформившим покер в матче Лиги чемпионов (включая Кубок европейских чемпионов).
Пушечного удара нет, зато удар всегда труднопредсказуем.
Очень жалел, что Арсенал с ним расстается, освободил место Обамеянгу. Лигу Европы выиграл у Арсенала, на мой взгляд, как раз он. Пока обе команды осторожничали, Жиру ввалил свой традиционный Header. Дальше уже добивали.
Пушечного удара нет, зато удар всегда труднопредсказуем.
Очень жалел, что Арсенал с ним расстается, освободил место Обамеянгу. Лигу Европы выиграл у Арсенала, на мой взгляд, как раз он. Пока обе команды осторожничали, Жиру ввалил свой традиционный Header. Дальше уже добивали.