Жиру — самый возрастной автор хет-трика и покера в истории Лиги чемпионов

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03 декабря 2020, 01:39

Нападающий «Челси» забил 4 мяча в ворота «Севильи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Французский форвард в возрасте 34 лет и 63 дней стал самым возрастным автором хет-трика и покера в истории турнира.

Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то Жиру является самым старшим игроком, которому удавалось это сделать, с 1965 года, когда форвард «Реала» Ференц Пушкаш оформил покер в матче с «Фейеноордом» (5:0). На тот момент венгерскому футболисту было 38 лет и 173 дня.

Жиру также стал первым игроком в истории «Челси», оформившим покер в матче Лиги чемпионов (включая Кубок европейских чемпионов).