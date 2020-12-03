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Жиру — самый возрастной автор хет-трика и покера в истории Лиги чемпионов

03 декабря 2020, 01:39
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Челси» Оливье Жиру забил 4 мяча в ворота «Севильи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Французский форвард в возрасте 34 лет и 63 дней стал самым возрастным автором хет-трика и покера в истории турнира.

Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то Жиру является самым старшим игроком, которому удавалось это сделать, с 1965 года, когда форвард «Реала» Ференц Пушкаш оформил покер в матче с «Фейеноордом» (5:0). На тот момент венгерскому футболисту было 38 лет и 173 дня.

Жиру также стал первым игроком в истории «Челси», оформившим покер в матче Лиги чемпионов (включая Кубок европейских чемпионов).

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Все комментарии
Fred Devil
Fred Devil
03 декабря в 13:39
Жиру в РПЛ бы 25+ наколотить бы мог, но на то он и Жиру, чтобы сидеть на своём месте в топ-чемпионате и приносить пользу, когда это ему предоставляется! Так ведут себя аристократы...
55psb66
55psb66
03 декабря в 11:12
подвела Севилья
aNOOBis
aNOOBis ответ Твой Арсен (раскрыть)
03 декабря в 10:38
То что он деревянный у него не отнять, но он научился обращать свой недостаток в достоинство. "Деревянный" редко травмируется, "деревянный" не тащит одеяло на себя и не пускается в неуместный дриблинг, охотно исполняет "столба", скидывая под удар набегающим.

Пушечного удара нет, зато удар всегда труднопредсказуем.

Очень жалел, что Арсенал с ним расстается, освободил место Обамеянгу. Лигу Европы выиграл у Арсенала, на мой взгляд, как раз он. Пока обе команды осторожничали, Жиру ввалил свой традиционный Header. Дальше уже добивали.
Ozabot
Ozabot
03 декабря в 09:29
Ибра в следующем году побьет рекорды и Пушкаша, и Жиру )))
112910415
112910415
03 декабря в 09:23
ух, сколько пороха в пороховницах !
Твой Арсен
Твой Арсен
03 декабря в 09:19
Не зря ушел из Арсенала. К сожалению. Вот вам и деревянный Жиру.
Caniggia
Caniggia
03 декабря в 09:12
Разбушевался не на шутку старый салат!
barcamilan
barcamilan
03 декабря в 08:10
еще гол и повторил бы рекорд месси
Правдин Семён
Правдин Семён
03 декабря в 07:36
Я думал он моложе. Молодец!
95-shishani-95
95-shishani-95
03 декабря в 07:29
Севилья слила игру, чтоб потом выйти против Реала, как будто на войну?
95-shishani-95
95-shishani-95
03 декабря в 07:28
Пушкаш- пушка!
aNOOBis
aNOOBis
03 декабря в 07:03
Психанул. Очень хочет ещё поиграть. Рад за Жиробасика.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 декабря в 05:37
Оливье просто молодец!
vastudio
vastudio
03 декабря в 03:57
Оливьешка феерит! Молодчага!)
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 02:18
Нормально так "салатик новогодний" покуражился.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 01:43
Он ещё многим фору даст!
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