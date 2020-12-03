«Барселона» установила рекорд по пенальти в ЛЧ

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03 декабря 2020, 09:07

«Барселона» в гостях одержала победу над «Ференцварошем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Третий мяч был забит с пенальти.

Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая пробивала пенальти в пяти матчах подряд.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» дома сыграет с «Ювентусом».