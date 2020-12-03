«Барселона» установила рекорд по пенальти в ЛЧ

«Барселона» в гостях одержала победу над «Ференцварошем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Третий мяч был забит с пенальти.
Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая пробивала пенальти в пяти матчах подряд.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» дома сыграет с «Ювентусом».
Теперь понятно, почему вдруг в ворота Реала в чемпионате 5 игр подряд пенальти назначают! Барселону начали активно тащить за уши.
Теперь понятно, почему вдруг в ворота Реала в чемпионате 5 игр подряд пенальти назначают! Барселону начали активно тащить за уши.
другое, как у реала или юве - за счет пенальти выиграть с десяток матчей за сезон, да еще большинство пенальти - откровенная липа
другое, как у реала или юве - за счет пенальти выиграть с десяток матчей за сезон, да еще большинство пенальти - откровенная липа
Это классика
Это классика