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«Барселона» установила рекорд по пенальти в ЛЧ

03 декабря 2020, 09:07
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в гостях одержала победу над «Ференцварошем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Третий мяч был забит с пенальти.

Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая пробивала пенальти в пяти матчах подряд.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» дома сыграет с «Ювентусом».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
04 декабря в 18:15
А глоры умудряются что-то говорить про других.
рус фан
рус фан
04 декабря в 04:28
каталонские снова поставила рекорд по пенальти, в Примере не так давно они также стали рекордсменами по пенальти за сезон во всей истории.
GOAT
GOAT
03 декабря в 23:51
5 победа в ЛЧ, всякий хлам в ворота противника залетает..бывает.
NGYRZ
NGYRZ
03 декабря в 14:04
Ну ничего удивительного, все уже привыкли, что тандем Барселона+судьи это одно целое.

Теперь понятно, почему вдруг в ворота Реала в чемпионате 5 игр подряд пенальти назначают! Барселону начали активно тащить за уши.
Killofwrath
Killofwrath
03 декабря в 13:57
одно дело, бить пенальти - когда результат уже сделан
другое, как у реала или юве - за счет пенальти выиграть с десяток матчей за сезон, да еще большинство пенальти - откровенная липа
Juve14
Juve14 ответ Juve14 (раскрыть)
03 декабря в 13:43
    eleven LC
    eleven LC
    03 декабря в 13:16
    Да ладно,Барселона бьёт пенальти 5 матчей подряд?!
    Это классика
    juvenale
    juvenale
    03 декабря в 13:07
    хахаха кого-то это удивляет?
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    03 декабря в 12:54
    😂а было бы у Реала так к примеру, секта маленького человечка сейчас бы писала про судей
    Мessi 10
    Мessi 10
    03 декабря в 12:50
    Неудивительно - на игроках Барсы часто фолят, т.к. соперник не поспевает за скоростью атак.
    abramjan
    abramjan
    03 декабря в 12:39
    Пенальтесси только и забивает с пенальти..чудо саматропиновое
    abramjan
    abramjan
    03 декабря в 12:38
    Барселона не может, судейка поможет..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 декабря в 10:08
    Ну, Юве сам горазд пегальти колотить, там и главный дайвер-пенальтист феерит...
    Legend 6
    Legend 6 ответ Juve14 (раскрыть)
    03 декабря в 09:35
      Killofwrath
      Killofwrath ответ Juve14 (раскрыть)
      03 декабря в 09:31
      ни одно из пробитых пенальти не было несправедливым, да и на исход матчей не влияло
      Леха Малышев
      Леха Малышев ответ Juve14 (раскрыть)
      03 декабря в 09:30
      Я матч не смотрел и являюсь вообще болельщиком Реала, но я сомневаюсь, что судьи будут тащить команду, итак выигрывающую 2:0
      Juve14
      Juve14
      03 декабря в 09:15
      Иззо всех сил тащат, посмотрим как далеко протащат
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ ДСА (раскрыть)
      03 декабря в 09:15
      Кто больше атакует , тому и пробивать приходится чаще.
      ДСА
      ДСА
      03 декабря в 09:08
      Ясно, кому благоволят судьи больше всего.
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