Роналду: «Спасибо всем, кто помог мне достичь отметки в 750 голов!»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил киевское «Динамо» (3:0). Форвард туринского клуба отличился забитым мячом. Для него этот гол стал 750-м в карьере. 35-летний португалец прокомментировал достижение в своём твиттере.

750 голов, 750 моментов счастья, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого невероятного показателя. Спасибо моим соперникам, которые заставляли меня работать всё больше и больше с каждым новым днём.