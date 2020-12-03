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Роналду: «Спасибо всем, кто помог мне достичь отметки в 750 голов!»

03 декабря 2020, 05:11
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил киевское «Динамо» (3:0). Форвард туринского клуба Криштиану Роналду отличился забитым мячом. Для него этот гол стал 750-м в карьере. 35-летний португалец прокомментировал достижение в своём твиттере.

750 голов, 750 моментов счастья, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого невероятного показателя. Спасибо моим соперникам, которые заставляли меня работать всё больше и больше с каждым новым днём.

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
03 декабря в 19:41
    GOAT
    GOAT
    03 декабря в 19:31
    Половина мусорных типо фаррера м и андоррам и пару сотен пенок забил на костях реала = итого чистых 300 едва ли наберется.
    juvenale
    juvenale ответ Кирилл Краснов (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря в 14:12
    лучшим бомбардиром чего?лч наверное?за ла лигу ЗМ не дают
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    03 декабря в 13:12
    у месси уже лет 5 нет никаких моментов,кроме липового ЗМ
    Project Pandora
    Project Pandora ответ vastudio (раскрыть)
    03 декабря в 11:40, ред.
    Естесссна ... В футболе ведь голы как правило забивают через себя, после тройного тулупа или сальто-мортале. А он всё как лузер ногой да головой. Верно ты этот момент подметил.
    bsww
    bsww
    03 декабря в 11:18
    Так хорошо видно, как он счастлив
    Тага Дага
    Тага Дага ответ Нохчи_07 (раскрыть)
    03 декабря в 09:44
    Ппффффф
    feris1
    feris1
    03 декабря в 08:24
    Так и до тысячи добьет,если будет играть лет до сорока)
    feris1
    feris1
    03 декабря в 08:21, ред.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      03 декабря в 07:26
      750 голов в официальных играх это оооочень большой результат!!!
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      03 декабря в 07:26
      это он судьям и Пересу, на чьи деньги пенальти ставили )
      Agamaga
      Agamaga
      03 декабря в 06:51
      Никогда не видел, чтоб Месси так радовался.
      Всем напомнил, сколько у него было счастливых моментов. Встречи с Бадри туда входит, Криш?
      Нохчи_07
      Нохчи_07 ответ Тага Дага (раскрыть)
      03 декабря в 06:48
      Неудачники всегда будут обсуждать)
      vastudio
      vastudio
      03 декабря в 06:09
      Половина банок или с точки, или как сегодня, подставил ногу перед пустыми воротами)
      Colchoneros
      Colchoneros
      03 декабря в 05:51
      Роналду: Спасибо всем, кто помог мне достичь отметки в 750 голов, в том числе арбитрам!
      Тага Дага
      Тага Дага
      03 декабря в 05:49
      Половина пенки и пустые ворота.
      mihaluch
      mihaluch
      03 декабря в 05:17
      750 голов это великое достижение.
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