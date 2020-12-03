Роналду: «Спасибо всем, кто помог мне достичь отметки в 750 голов!»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» разгромил киевское «Динамо» (3:0). Форвард туринского клуба Криштиану Роналду отличился забитым мячом. Для него этот гол стал 750-м в карьере. 35-летний португалец прокомментировал достижение в своём твиттере.
750 голов, 750 моментов счастья, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого невероятного показателя. Спасибо моим соперникам, которые заставляли меня работать всё больше и больше с каждым новым днём.
𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2020
А хэйтеры с барсуками пусть сосут лапу.
А хэйтеры с барсуками пусть сосут лапу.
Всем напомнил, сколько у него было счастливых моментов. Встречи с Бадри туда входит, Криш?
Всем напомнил, сколько у него было счастливых моментов. Встречи с Бадри туда входит, Криш?