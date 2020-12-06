Конте: «Лукаку может стать ещё лучше»

Главный тренер «Интера» похвалил нападающего , который отметился голом в матче 10-го тура Серии А против «Болоньи» (3:1).

Я считаю, что Лукаку может стать ещё лучше. Когда он только пришёл в «Интер», я назвал его необработанным алмазом. Я почувствовал, что тренировки помогут ему стать одним из лучших нападающих в мире.

Он на правильном пути, так как у него есть всё для этого. Он обладает большой физической силой и скоростью. У него всё хорошо получается, он понимает, что нужно делать, скромен и работает на благо команды. Я очень доволен им.