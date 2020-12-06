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Конте: «Лукаку может стать ещё лучше»

06 декабря 2020, 09:29
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте похвалил нападающего Ромелу Лукаку, который отметился голом в матче 10-го тура Серии А против «Болоньи» (3:1).

Я считаю, что Лукаку может стать ещё лучше. Когда он только пришёл в «Интер», я назвал его необработанным алмазом. Я почувствовал, что тренировки помогут ему стать одним из лучших нападающих в мире.

Он на правильном пути, так как у него есть всё для этого. Он обладает большой физической силой и скоростью. У него всё хорошо получается, он понимает, что нужно делать, скромен и работает на благо команды. Я очень доволен им.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
06 декабря в 14:33
что-то в Англии не развился, так и уехал недоразвитым, еле избавились...
Loko57
Loko57
06 декабря в 10:45
Лукаку отлично вписался в Интер.
ДСА
ДСА
06 декабря в 09:30
Дальше развиваться он не будет, его уже всё устраивает
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