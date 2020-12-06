Лэмпард: «У Зиеша повреждение задней поверхности бедра»

Главный тренер «Челси» отметил выступление нападающего в матче 11-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1), а также рассказал о состоянии полузащитника , который был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Жиру был великолепен, как и в Испании [против «Севильи»]. Он является главным ориентиром для нас в линии атаке и невероятно эффективен и хладнокровен в завершающей стадии. Честно говоря, сегодня он должен был забивать еще как минимум пару голов. Вопросы относительно выбора форварда будут постоянно, и это хорошо, поскольку у меня есть варианты. Когда на поле Оливье, я всегда могу положиться на него, и сегодня он был превосходен.

У Зиеша повреждение задней поверхности бедра, серьезность которого мы оценим в ближайшие пару дней. Это потеря для нас, особенно в условиях столь насыщенного календаря.