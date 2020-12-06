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Лэмпард: «У Зиеша повреждение задней поверхности бедра»

06 декабря 2020, 08:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил выступление нападающего Оливье Жиру в матче 11-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1), а также рассказал о состоянии полузащитника Хакима Зиеша, который был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Жиру был великолепен, как и в Испании [против «Севильи»]. Он является главным ориентиром для нас в линии атаке и невероятно эффективен и хладнокровен в завершающей стадии. Честно говоря, сегодня он должен был забивать еще как минимум пару голов. Вопросы относительно выбора форварда будут постоянно, и это хорошо, поскольку у меня есть варианты. Когда на поле Оливье, я всегда могу положиться на него, и сегодня он был превосходен.

У Зиеша повреждение задней поверхности бедра, серьезность которого мы оценим в ближайшие пару дней. Это потеря для нас, особенно в условиях столь насыщенного календаря.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 09:20
Жиру - Молоток, Зиешу здоровья
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 09:01
Старина Жиру молодчага
beefs
beefs
06 декабря в 09:00
очень жаль, скорейшего выздоровления...
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 08:30
Жиру конечно молодец даже не ожидал.
ДАША Д
ДАША Д
06 декабря в 08:29
Жиру тянет команду несмотря ни на что.
ДСА
ДСА
06 декабря в 08:27
У Зиеша не очень серьезное повреждение, быстро восстановится.
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 08:25
Жиру переживает вторую молодость.
Gahi
Gahi
06 декабря в 08:21
Здоровья и быстрого возвращения в команду. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 декабря в 08:21
Футбол без травм не бывает...
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