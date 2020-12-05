Зидан: «У „Реала“ есть характер. Победа над „Севильей“ заслуженная»

Главный тренер «Реала» поделился впечатлениями от победы в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0).

Очень важные три очка, но еще важнее игра, которую мы показали. Последние дни выдались трудными. В первом тайме мы сыграли очень хорошо и заслуженно обыграли очень хорошего соперника, способного усложнить вашу ситуацию в любой момент.

У нашей команды есть характер. Играть каждые три дня иногда дорого нам обходится. Конечно, «Реалу» нужно кое-что исправить, и когда мы сделаем это, то сделаем несколько шагов вперед.

Мы понимаем, что будет критика, когда дела плохи. Нужно сохранять позитивный настрой, продолжать пытаться обрести стабильность, и это то, к чему мы стремимся.