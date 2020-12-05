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Зидан: «У „Реала“ есть характер. Победа над „Севильей“ заслуженная»

05 декабря 2020, 21:22
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0).

Очень важные три очка, но еще важнее игра, которую мы показали. Последние дни выдались трудными. В первом тайме мы сыграли очень хорошо и заслуженно обыграли очень хорошего соперника, способного усложнить вашу ситуацию в любой момент.

У нашей команды есть характер. Играть каждые три дня иногда дорого нам обходится. Конечно, «Реалу» нужно кое-что исправить, и когда мы сделаем это, то сделаем несколько шагов вперед.

Мы понимаем, что будет критика, когда дела плохи. Нужно сохранять позитивный настрой, продолжать пытаться обрести стабильность, и это то, к чему мы стремимся.

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Все комментарии
GOAT
GOAT
вчера в 19:37
этим бездарям просто повезло
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Байкал-38 (раскрыть)
06 декабря в 10:39
Не случайна , Севилья ни один опасный момент не создала . Иногда статистика не отражает реальность
feris1
feris1
06 декабря в 01:54
Реал с победой!
vastudio
vastudio
05 декабря в 22:33
Лысый позорник, уже додумались подкупать вратарей соперников, вместо судей.С вратарём и дешевле и надёжней. Одно движение и нужный купленный результат готов!
Байкал-38
Байкал-38
05 декабря в 21:45, ред.
Матч не смотрел, но посмотрел статистику. По статистике Севилья должна была побеждать, но у Зидана своё видение на результат. Особенно при 64% владения мячом Севильи.
Ну как минимум ничья, а с перевесом во всём Севильи так победа Реала вообще случайностью кажется.
beefs
beefs
05 декабря в 21:37
у нас говорят: победа не пахнет...
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 21:31
Значит Почетино придётся подождать)))
Cympak-05
Cympak-05
05 декабря в 21:28, ред.
Мне кажется это не те слова, который говорят после победы благодаря автоголу с ошибки вратаря. Победа точно не за счёт характера.
David Young
David Young
05 декабря в 21:24
Непростая победа, но очень важная.
Cat01
Cat01
05 декабря в 21:24
Главное три очка получили
ЮЗИК
ЮЗИК
05 декабря в 21:23
Сливочный сегодня повезло
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