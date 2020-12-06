Куман: «Поражение от „Кадиса“ — огромный шаг назад для „Барселоны“»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги матча 12-го тура Ла Лиги, в котором каталонский клуб уступил «Кадису» (1:2).
Мы пропустили второй гол из-за отсутствия концентрации. Трудно объяснить, что произошло, потому что мы провели хорошую неделю. Я думаю, что мы сыграли не лучшим образом в первом тайме. Во втором тайме мы выглядели лучше.
Это поражение — огромный шаг назад в борьбе за титул. Я очень разочарован. Мы потеряли много очков. Мы не можем на что-то рассчитывать, если не улучшим свою игру в гостях.
С атакой сложнее, так как после ухода Рона связи были нарушены и надо начинать выстраивать новые. А это Зидан делать не умеет.
Грубо говоря, не надо быть Моуриньо, чтобы у тебя заиграла связка Сона и Кейна. Их связку создал Поккет и она уже будет топово работать при любом наставнике, хоть при Моу, хоть при мне. Но хороший тренер, вроде Мавра не только будет использовать существующие связки, он будет создавать новые. Вот он добавил к Сону и Кейну Ндомбеле и сразу пошли другие результаты, взаимодействие у шпор стало сложнее, его труднее предсказать и противодействовать.
А у Реала с уходом Рона провисают фланги. Не потому, что Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио такие уж дрова. Просто их надо встроить в игру команды. Рон знал как взаимодействовать с Бензема, Модричем, Кроссом, Марсело.... Потому что эти связки создавал еще Мавр. А Азар, Родриго и Винисиус не знают, что делать, потому что Зидан ничего нового не создал.
С атакой сложнее, так как после ухода Рона связи были нарушены и надо начинать выстраивать новые. А это Зидан делать не умеет.
Грубо говоря, не надо быть Моуриньо, чтобы у тебя заиграла связка Сона и Кейна. Их связку создал Поккет и она уже будет топово работать при любом наставнике, хоть при Моу, хоть при мне. Но хороший тренер, вроде Мавра не только будет использовать существующие связки, он будет создавать новые. Вот он добавил к Сону и Кейну Ндомбеле и сразу пошли другие результаты, взаимодействие у шпор стало сложнее, его труднее предсказать и противодействовать.
А у Реала с уходом Рона провисают фланги. Не потому, что Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио такие уж дрова. Просто их надо встроить в игру команды. Рон знал как взаимодействовать с Бензема, Модричем, Кроссом, Марсело.... Потому что эти связки создавал еще Мавр. А Азар, Родриго и Винисиус не знают, что делать, потому что Зидан ничего нового не создал.
Только там тренер поверил в себя и разогнал крепких ветеранов и пытается развивать молодёжь, правда не всех...
Только там тренер поверил в себя и разогнал крепких ветеранов и пытается развивать молодёжь, правда не всех...
Зидан не тренер, он психолог и мотиватор. Он дель Боске. Новую команду он не построит. Да, может при новом тренере результаты по началу будут такие же, но лучше начинать перестройку как можно раньше
Зидан не тренер, он психолог и мотиватор. Он дель Боске. Новую команду он не построит. Да, может при новом тренере результаты по началу будут такие же, но лучше начинать перестройку как можно раньше