Куман: «Поражение от „Кадиса“ — огромный шаг назад для „Барселоны“»

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги матча 12-го тура Ла Лиги, в котором каталонский клуб уступил «Кадису» (1:2).

Мы пропустили второй гол из-за отсутствия концентрации. Трудно объяснить, что произошло, потому что мы провели хорошую неделю. Я думаю, что мы сыграли не лучшим образом в первом тайме. Во втором тайме мы выглядели лучше.

Это поражение — огромный шаг назад в борьбе за титул. Я очень разочарован. Мы потеряли много очков. Мы не можем на что-то рассчитывать, если не улучшим свою игру в гостях.