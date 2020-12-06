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Куман: «Поражение от „Кадиса“ — огромный шаг назад для „Барселоны“»

06 декабря 2020, 09:23
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги матча 12-го тура Ла Лиги, в котором каталонский клуб уступил «Кадису» (1:2).

Мы пропустили второй гол из-за отсутствия концентрации. Трудно объяснить, что произошло, потому что мы провели хорошую неделю. Я думаю, что мы сыграли не лучшим образом в первом тайме. Во втором тайме мы выглядели лучше.

Это поражение — огромный шаг назад в борьбе за титул. Я очень разочарован. Мы потеряли много очков. Мы не можем на что-то рассчитывать, если не улучшим свою игру в гостях.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 19:04
Можно было отпустить. У них зп хорошая, за сезон 20 млн сэкономили бы. Даже больше, ведь налоги ещё есть.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 13:13
А кто тебе Марсело и Модрича за такие деньги купит ?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 11:59
Лучше бы зп сократили, как в других клубах. Отпустили бы Марсело, Модрича. Вот тебе и 70 млн экономии, как раз за трансфера регилона и Хакими.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 09:40
Это что за пафос ? Их продали и за тяжёлой финансовой ситуации в которой оказался клуб , и финансового ФФП. А того что ты там кричишь мы Реал Мадрид , ситуация с деньгами не изменится
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Медив (раскрыть)
вчера в 09:35
Дай Зидана Мбаппе и Неймара вот я уверен что он все и вся выиграет , дай их Гвардиола то не факт что он выиграет , у него итак супер состав а толку ноль . Дай тому же Лемпарлу не факт что они с ним общий язык найдут . А судить его атакующую игру , при таком наборе исполнителей я не берусь . В том году у вас также были проблемы с атакующей игрой , но в этом году намного ярче стали играть , а все почему ? Да потому что пришли хорошие исполнители
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Медив (раскрыть)
вчера в 09:27
Возможно ты и прав , но как бы то не было , если ты из себя что то представляешь , ни один тренер не загубит тебя . Там же не один Зидан а целая команда , он выпускает их на своей позиции , доверяет им , у них есть все для роста , ну что мы видим ? Внисиус даже по мячу попасть не может, это Зидан виноват что ли ? То что он в пустые с метра не попадает , тоже Зидан виноват ? Да он даже пас на метр отдать не может . Все эти аспекты закладывают в школе , но они и их выполнять не могут . Атакующая линия просто посредственная и никакущая . Есть один Азар , но била в том , что он или толстый а когда форму набирает , то сразу травмируется , а после травмы опять вес набирает , и этот круговорот уже год идёт .
Legend 6
Legend 6 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
06 декабря в 22:22
На самом деле удерживать игрока было глупо. Я думаю что если бы 100 млн Бартомеу за него запросил в качестве отпускной цены(а не 700 млн.), то желающих было бы как минимум 3, может и больше. Просто некрасиво получилось.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Legend 6 (раскрыть)
06 декабря в 22:00
Надо было месси отпускать, а не Суареса. Теперь пистолеро принесёт чемпионство Атлетико. А месси уйдёт бесплатно, забрав ещё годовую зп за этот сезон.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
06 декабря в 21:58
Это Реал мадрид! Мы не продаём своих сильных игроков, особенно воспитанников. А Зидан продал их, потому что они не понадобились ему. Регилон уже третий сезон подряд лучше Марсело. Про Хакими вообще молчу, игрок сильный. А Льоренте щас бы точно пригодился в атаке или в опорке.
Медив
Медив ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
06 декабря в 17:27
Думаю, Вальверде и Каземиро прогрессировали по той же причине, почему Варан становится лажовым дефом, когда нет рядом Рамоса, а Зума стал отличным, когда появился рядом Тиаго Силва. Тут больше зависит от партнеров, если связи там наработаны годами, то одного игрока они быстро встроят в свою игру. Эти связи были наработаны еще до Зидана.
С атакой сложнее, так как после ухода Рона связи были нарушены и надо начинать выстраивать новые. А это Зидан делать не умеет.
Грубо говоря, не надо быть Моуриньо, чтобы у тебя заиграла связка Сона и Кейна. Их связку создал Поккет и она уже будет топово работать при любом наставнике, хоть при Моу, хоть при мне. Но хороший тренер, вроде Мавра не только будет использовать существующие связки, он будет создавать новые. Вот он добавил к Сону и Кейну Ндомбеле и сразу пошли другие результаты, взаимодействие у шпор стало сложнее, его труднее предсказать и противодействовать.
А у Реала с уходом Рона провисают фланги. Не потому, что Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио такие уж дрова. Просто их надо встроить в игру команды. Рон знал как взаимодействовать с Бензема, Модричем, Кроссом, Марсело.... Потому что эти связки создавал еще Мавр. А Азар, Родриго и Винисиус не знают, что делать, потому что Зидан ничего нового не создал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
06 декабря в 16:46
тренерский успех Кумана был только в сборной и то на общем фоне. А по большому счёту и в сборной ничего особенного..с такими игроками должны были рвать и метать всех на пути своя.Толку от него никакого не будет,даже ЛЧ уже под большим вопросом.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
06 декабря в 15:47
Хаким , Регелона и Льереете нужно было отпускать и за финансовых трудностях , а не потому что они не нужны были
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Медив (раскрыть)
06 декабря в 15:37
Были два новых тренера , и ничего сделать не смогли . Почему Вальверде , Казимиро, Менди ( Казимиро на банке сидел до Зидана и у Бенитаса и у Ани) при нем развиваются , а Виничиус и Родриго нет ? Да потому что они бестолковые игроки
Legend 6
Legend 6 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
06 декабря в 14:50
Ну в принципе почти тоже самое что и в Барсе)
Только там тренер поверил в себя и разогнал крепких ветеранов и пытается развивать молодёжь, правда не всех...
Van Vanovich
Van Vanovich
06 декабря в 14:12
Нужно продавать Месси, Альбу, Бускетса, Коутиньо, Гризмана, Дембеле, Пике, Лангле. И наигрывать молодежь, пусть будет даже Барса на 10-ом, но пусть Куман строит новую команду. А это болезненный процесс.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Legend 6 (раскрыть)
06 декабря в 12:23
Зидан не физрук, но с молодёжью работать не умеет. Единственные, кого он прокачал, это Вальверде и Каземиро. С остальными беда. Винисиус намного лучше играл при солари, чем сейчас. Льоренте у Симеоне прокачался как. Хакими и регилона он отпустил, не поверив в них. Вот и результат. Ему нужны готовые игроки, которые знают что делать, а Зидан просто будет заряжать их на игру и ставить различные схемы.
амурец
амурец
06 декабря в 12:17
Куман не прав, это для Барселоны закономерность
Медив
Медив ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
06 декабря в 11:29
Так у Зидана никто не прогрессирует, а чаще вообще наоборот. Понятно что будет проблема с составом, если тянуть будут люди, которые играли еще при Анчи шесть лет назад. Те кто был топом до Зидана, те и остались топами. Ну может только Вальверде прокачался за этот период.
Зидан не тренер, он психолог и мотиватор. Он дель Боске. Новую команду он не построит. Да, может при новом тренере результаты по началу будут такие же, но лучше начинать перестройку как можно раньше
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 11:07
Куман пришёл не в лучшие времена
Брулин
Брулин
06 декабря в 11:03
Нужны 2 топовых ЦЗ и всё будет замечательно
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
06 декабря в 10:32
Ну Зидан явно не физручело , но и не топ тренер . По сути , если сравнивать состав с Барсой , то у Реала полный хлам , ну вообще мертвый состав . Старики изжили себя , а молодежь бестолковая . Как бы себя Зидан показывал дай ему состав хотя бы как у Барсы, это вообще другой вопрос. А пока с этими зелёными Бразилии , с деревянным Каримом , и старыми ветеранами большего от Зидана не дождешься , не думаю что и другой тренер справится
Alex12357
Alex12357
06 декабря в 10:31
Месси-АУ!
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
06 декабря в 10:26
Рыба с головки??
Legend 6
Legend 6 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
06 декабря в 10:09
🤣ну в Реале тоже физручелло. Или ты поспоришь?
GOAT
GOAT ответ Juve14 (раскрыть)
06 декабря в 09:46
весь мир в твоем вооборажении)
Juve14
Juve14
06 декабря в 09:34
Весь мир радуется а Куман че то вроде нет
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 09:32
Пока гном правит так будет бесконечно.
ДАША Д
ДАША Д
06 декабря в 09:29
От былого величия Барселоны уже ничего не осталось.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
06 декабря в 09:25
Физручелло.
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