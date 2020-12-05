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Лэмпард заявил, что хочет остаться в «Челси»

05 декабря 2020, 13:04

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что хочет и дальше руководить лондонским клубом.

Время на посту тренера «Челси» пролетело незаметно, и у меня осталось 18 месяцев по контракту. Когда меня только назначили, я чувствовал, что будет сложно. Теперь я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана клуба. Новые футболисты, которые перешли в «Челси», будут прогрессировать и станут зрелыми. Конечно, я хотел бы помогать им развиваться.

Напомним, что «Челси» под управлением Лэмпарда квалифицировался в плей-офф ЛЧ.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:36
всё таки Лэмп для меня более выдающийся тренер,чем Зидан. Видно,что парень и в бан работал прекрасно с клубом,да и когда на голову свалились трансферы - выдержал этот груз ответственности. Команда прекрасна,а после Сарри так это футболисты,а не перекатиполе.Быстро Френк вытряхнул из чемодана этот прокуренный багаж. Он как игрок был состоявшимся,так и тренерская деятельность вызывает восхищение. Насчёт чемпионства - может пока рановато,но в бигфо удержатся - это точно.
95-shishani-95
95-shishani-95
05 декабря в 15:51
Пусть сезон в Английской Примьер-Лиге закончится с таким раскладом мест первой тройки турнирной таблицы. Это будет означать то, что Моуриньо ещё рано списывать со счетов, и что он умеет работать не только с сильными командами. Впрочем, он это доказывал и раньше, когда работал в лиссабонском Порту и в миланском Интере, с которыми он выигрывал Лигу Чемпионов УЕФА. С Интером даже требл был. С Порту выигрывал ЛЧ в годы великих команд у Милана, Ювентуса, Галактикоса в Реале, Баварии, МЮ, Ливерпуля и т.д. С Интером в годы супер тики-таки Барселоны, суперкоманд у МЮ, Челси, Баварии и т.д. Реал конечно был вначале постройки галактикос 2.0
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
05 декабря в 15:18
Держись Фрэнк, работай, пока никто не выгнал. А так глядишь и новый контракт не за горами
Juventus CR7
Juventus CR7
05 декабря в 14:35
Хай продолжает работать!! Дайте ему карт Бланш!! И уже через определенное время можно будет требовать!!
Бубнин
Бубнин
05 декабря в 14:04
"Надо продолжать играть в футбол. Забивать голы."
ЮЗИК
ЮЗИК
05 декабря в 13:23
Ему надо дать время, у него сейчас идёт всё не плохо
dimagas2
dimagas2
05 декабря в 13:09
Можно подумать его ждут в других командах))
mangox22
mangox22
05 декабря в 13:07, ред.
надо давать результат
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