Лэмпард заявил, что хочет остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» признался, что хочет и дальше руководить лондонским клубом.

Время на посту тренера «Челси» пролетело незаметно, и у меня осталось 18 месяцев по контракту. Когда меня только назначили, я чувствовал, что будет сложно. Теперь я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного плана клуба. Новые футболисты, которые перешли в «Челси», будут прогрессировать и станут зрелыми. Конечно, я хотел бы помогать им развиваться.