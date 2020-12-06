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МакМанаман: «Родри — самый важный игрок „Ман Сити“. Он похож на Макелеле»

06 декабря 2020, 18:44

Бывший футболист «Манчестер Сити» Стив МакМанаман заявил, что полузащитник «горожан» Родри напоминает ему Клода Макелеле в лучшие годы.

Он делает большую часть работы, которая остается незамеченной многими людьми. Но лично я считаю его, возможно, самым важным игроком «Сити» на поле.

Я играл в «Реале» с игроком по имени Клод Макелеле, которого мы, конечно, видели в АПЛ с «Челси». У нас было много звездных имен, которые получили славу, но самым важным игроком в команде был Макелеле.

Он очень редко попадал в заголовки газет, Родри для меня точно такой же. Довольно часто именно действие Родри приводит к чему-то.

В этом году Родри установил рекорд АПЛ по количеству передач за матч.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 21:42
Прям одно лицо
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 19:08
Де Брюйне тоже не лаптем щи хлебает)
dimagas2
dimagas2
06 декабря в 19:01
Макелеле загорелым был)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 18:47
Там и поважней игроки есть!
mangox23
mangox23
06 декабря в 18:45, ред.
время покажет на что готов
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