МакМанаман: «Родри — самый важный игрок „Ман Сити“. Он похож на Макелеле»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Стив МакМанаман заявил, что полузащитник «горожан» Родри напоминает ему Клода Макелеле в лучшие годы.
Он делает большую часть работы, которая остается незамеченной многими людьми. Но лично я считаю его, возможно, самым важным игроком «Сити» на поле.
Я играл в «Реале» с игроком по имени Клод Макелеле, которого мы, конечно, видели в АПЛ с «Челси». У нас было много звездных имен, которые получили славу, но самым важным игроком в команде был Макелеле.
Он очень редко попадал в заголовки газет, Родри для меня точно такой же. Довольно часто именно действие Родри приводит к чему-то.
В этом году Родри установил рекорд АПЛ по количеству передач за матч.