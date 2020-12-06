МакМанаман: «Родри — самый важный игрок „Ман Сити“. Он похож на Макелеле»

Бывший футболист «Манчестер Сити» заявил, что полузащитник «горожан» Родри напоминает ему в лучшие годы.

Он делает большую часть работы, которая остается незамеченной многими людьми. Но лично я считаю его, возможно, самым важным игроком «Сити» на поле.

Я играл в «Реале» с игроком по имени Клод Макелеле, которого мы, конечно, видели в АПЛ с «Челси». У нас было много звездных имен, которые получили славу, но самым важным игроком в команде был Макелеле.

Он очень редко попадал в заголовки газет, Родри для меня точно такой же. Довольно часто именно действие Родри приводит к чему-то.