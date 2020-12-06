Мата: «Надеюсь, что Месси не перейдёт в „Манчестер Сити“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал слухи о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити».
Я надеюсь, что Месси не перейдёт в «Манчестер Сити». Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь, что если он решит перейти в клуб из Манчестера, то только в «Манчестер Юнайтед».
Например, ходили слухи, что Криштиану Роналду может вернуться в МЮ в будущем. Одна из вещей, которую я понял в профессиональном футболе, это то, что вы должны сосредоточиться на том, на что вы можете повлиять, и забыть о том, на что не можете.
Сейчас он самый дорогостоящий в мире средний игрок.
Сейчас он самый дорогостоящий в мире средний игрок.