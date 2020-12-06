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Мата: «Надеюсь, что Месси не перейдёт в „Манчестер Сити“»

06 декабря 2020, 13:10

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал слухи о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити».

Я надеюсь, что Месси не перейдёт в «Манчестер Сити». Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь, что если он решит перейти в клуб из Манчестера, то только в «Манчестер Юнайтед».

Например, ходили слухи, что Криштиану Роналду может вернуться в МЮ в будущем. Одна из вещей, которую я понял в профессиональном футболе, это то, что вы должны сосредоточиться на том, на что вы можете повлиять, и забыть о том, на что не можете.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:24
Не пояснил почему не хочет.
Juventus CR7
Juventus CR7
06 декабря в 15:04
В ПСЖ пойдет до Неймара!!! 2-3 года отыграет и поедет покорять МЛС!!!)
Raamtvall
Raamtvall
06 декабря в 14:27
    ДСА
    ДСА
    06 декабря в 13:51
    Не факт что нынешний Месси может улучшить игру Сити.
    Василий 50
    Василий 50
    06 декабря в 13:28
    Главное, чтобы ушел из "Барселоны".
    Сейчас он самый дорогостоящий в мире средний игрок.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    06 декабря в 13:21
    Кто эти "все"?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 декабря в 13:20
    Все хотят Месси...
    Igo0rek
    Igo0rek
    06 декабря в 13:16
    Я тоже на это надеюсь
    shlomo
    shlomo
    06 декабря в 13:16
    Смешно...какое МЮ....есть варианты лучше...но думаю, что останется...
    STVA 1
    STVA 1
    06 декабря в 13:12
    Правильно говорит Мата!
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