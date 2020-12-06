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Бекхэм: «Играть с таким форвардом, как Мбаппе, было бы для меня мечтой»

06 декабря 2020, 17:42

Экс-футболист «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм похвалил форварда Килиана Мбаппе за его продвижение в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ, признав, что игра с французским нападающим была бы для него мечтой.

Я бы с удовольствием остался игроком и сейчас, потому что играть с таким форвардом, как Килиан, было бы для меня мечтой.

Больше всего меня поразило то, как он был скромен, у него есть голова на плечах. Что заставило меня полюбить его еще больше, потому что я уже очень ценю его, так это его личность.

Он скромный, талантливый и особенный парень. Видеть, как такой молодой талант достигает настолько высокой планки, — это нечто особенное. Для него, для клуба, для его семьи, а также для болельщиков.

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Rattlehead
Rattlehead ответ Caniggia (раскрыть)
06 декабря в 19:35, ред.
«Тупое бревно» - лучший полузащитник и клубный футболист 1999 года по версии УЕФА, второй в голосовании ЗМ и дважды второй в голосовании на приз лучшему игроку мира по версии ФИФА. Один из лучших полузащитников своего поколения, с великолепным видением поля, отменным пасом и феноменальной работоспособностью.
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 18:18
А для того, чтобы Мбаппе стал суперзвездой ему надо переходить в Реал, в псж можно стать бомбардиром но не более.
Caniggia
Caniggia
06 декабря в 18:12
Сам Бекхэм был тупым бревном, типа Комбарова, Навесов. Ну если хочет Мбаппе, то получит лет через 10, заканчивать карьеру в 22 не каждый решится.
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 18:04
Вспоминая его радиоуправляемые передачи , не трудно представить сколько бы забил Мбаппе!
mihaluch
mihaluch
06 декабря в 17:49
Хоть снова одевай футболку и бутсы
shlomo
shlomo
06 декабря в 17:47
Похвала достойная уважения
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