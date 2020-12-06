Бекхэм: «Играть с таким форвардом, как Мбаппе, было бы для меня мечтой»

Экс-футболист «Реала» и «Манчестер Юнайтед» похвалил форварда за его продвижение в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ , признав, что игра с французским нападающим была бы для него мечтой.

Я бы с удовольствием остался игроком и сейчас, потому что играть с таким форвардом, как Килиан, было бы для меня мечтой.

Больше всего меня поразило то, как он был скромен, у него есть голова на плечах. Что заставило меня полюбить его еще больше, потому что я уже очень ценю его, так это его личность.

Он скромный, талантливый и особенный парень. Видеть, как такой молодой талант достигает настолько высокой планки, — это нечто особенное. Для него, для клуба, для его семьи, а также для болельщиков.