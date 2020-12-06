Клопп назвал главного фаворита в борьбе за титул АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона АПЛ в нынешнем сезоне является «Челси».
Я вижу, что «Тоттенхэм» преуспевает в этом сезоне, но именно «Челси» для меня сейчас выглядит фаворитом.
У них большая глубина состава, отличные игроки, и они показывают хорошие результаты. Сейчас их команда великолепно укомплектована, и они имеют возможность менять стартовый состав каждую игру.
Но Клопп этим хотел сказать, что у Ливерпуля короткая скамейка, из-за травм не могут менять свой стартсостав каждую игру. Вот и все. Он о себе говорил, мол не обессудьте если что)))
Но Клопп этим хотел сказать, что у Ливерпуля короткая скамейка, из-за травм не могут менять свой стартсостав каждую игру. Вот и все. Он о себе говорил, мол не обессудьте если что)))