Клопп назвал главного фаворита в борьбе за титул АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» считает, что главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона АПЛ в нынешнем сезоне является «Челси».

Я вижу, что «Тоттенхэм» преуспевает в этом сезоне, но именно «Челси» для меня сейчас выглядит фаворитом.

У них большая глубина состава, отличные игроки, и они показывают хорошие результаты. Сейчас их команда великолепно укомплектована, и они имеют возможность менять стартовый состав каждую игру.