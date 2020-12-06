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Клопп назвал главного фаворита в борьбе за титул АПЛ

06 декабря 2020, 09:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона АПЛ в нынешнем сезоне является «Челси».

Я вижу, что «Тоттенхэм» преуспевает в этом сезоне, но именно «Челси» для меня сейчас выглядит фаворитом.

У них большая глубина состава, отличные игроки, и они показывают хорошие результаты. Сейчас их команда великолепно укомплектована, и они имеют возможность менять стартовый состав каждую игру.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
06 декабря в 21:30
Состав конечно отличный, но главное чтобы у самого Френки не закончились идеи
заDOOMчивый
заDOOMчивый
06 декабря в 17:25
решил похвалить Лэмпа,что бы тот не был таким угрюмым. Ну и конечно у пенсов команда куда более сбалансированная,чем у шпор,да и усиления вполне оправданные.
vastudio
vastudio
06 декабря в 15:10
Истину глаголишь,Юра! Вот и пободаемся в этом сезоне)
azkan
azkan
06 декабря в 15:04
Этот сезон очень интересный. Все могут выстрелить, в т.ч. и Челси.
Но Клопп этим хотел сказать, что у Ливерпуля короткая скамейка, из-за травм не могут менять свой стартсостав каждую игру. Вот и все. Он о себе говорил, мол не обессудьте если что)))
hoper
hoper
06 декабря в 14:04
один из самых интересных стартов сезона.Почти треть сезона прошли . а явного лидера нет.Лидеры меняются каждый тур и это очень здорово.А кто выиграет ?Да сильнейший -ктоже ещё
RUPRICHT
RUPRICHT
06 декабря в 12:49
СОГЛАСЕН СКЛОППОМ ГЛАВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ТОТТЕНХЭМ И ЧЕЛСИ !!!!СКАЖЕМ ТАК ОПЫТА БОЛЬШЕ У ЖОЗЕ МОУРИНЬО ЧЕМ У ЛЕМПАРДА!!!!ЭТО НУЖНО ТОЖЕ УЧИТЫВАТЬ!!!!
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 10:29
Главный конкурент, а не фаворит.
drug01
drug01
06 декабря в 10:20
Рано подводить итоги
Али Самаркандский
Али Самаркандский
06 декабря в 10:15
Не уверен. Многие могут выстрелить
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 10:05
после боксинг дэй картина будет яснее) но пока челси хорошо идет, но тому же ливеру уже успели проиграть. в любом случае будет интересно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 декабря в 09:50
С этим можно поспорить....
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