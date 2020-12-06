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Эвра: «Люди просто ждут момента, чтобы покритиковать Погба»

06 декабря 2020, 10:17

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что полузащитник Поль Погба уже давно раздумывает над уходом из манчестерского клуба.

Он поговорил с правлением, он хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» до определенного момента, но они его удерживают. Его трудно винить за то, что он был честен с советом директоров.

Теперь, когда он продолжает играть за «Манчестер Юнайтед», он должен уважать футболку этого клуба, он должен уважать своих товарищей по команде и тренера.

Я чувствую, что люди просто ждут, пока Погба покажет плохое выступление, чтобы снова покритиковать его. Но на старте сезона он играл отлично, а критики не справились со своей задачей.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
06 декабря в 14:46
забыл добавить, что это все из-за цвета кожи, Эвра любит такое набрасывать, странно что не в этот раз
hoper
hoper
06 декабря в 14:07
Даже слепому видно , что Погба не хочет играть в МЮ, а может и вообще в футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 13:12
Не давал бы повода , так и не критиковали бы.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 декабря в 12:48, ред.
Он по статистике только сезон 18/19 провалил, но у него было много травм. Остальные почти наравне с тем что было с него в последний сезон в Ювентусе, но ценник за трансфер все же сыграл свою роль. Он все же полузащитник и глупо ожидать от него много голов. Но он обладает хорошими пасами, дриблингом и ударами. Только в обороне не особо отрабатывал но нужен ему в пару хороший опорник. До того критиковали Лукаку, хотя бельгиец все же приносил пользу клубу но из-за этого ушел.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
06 декабря в 12:26
Погба было и есть за что критиковать. И один успешный матч ничего не меняет.
Juventus CR7
Juventus CR7
06 декабря в 11:31
Надо было не уходить с Юве!!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
06 декабря в 10:43
Моуриньо был прав, надо отдать ему должное
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
06 декабря в 10:25
Ага все сидят и только ждут когда Погба опозорится, а может сам Погба себя так зарекомендовал?
Mikki
Mikki
06 декабря в 10:24
Со вторника чуть ослабим лимит для одной команды - можно будет брать до трех игроков.
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 10:19
Погба сам даёт повод
Gahi
Gahi
06 декабря в 10:18
Нужно играть и показывать результат. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 10:17
Пусть не дает повод!
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