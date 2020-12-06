Эвра: «Люди просто ждут момента, чтобы покритиковать Погба»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что полузащитник уже давно раздумывает над уходом из манчестерского клуба.

Он поговорил с правлением, он хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» до определенного момента, но они его удерживают. Его трудно винить за то, что он был честен с советом директоров.

Теперь, когда он продолжает играть за «Манчестер Юнайтед», он должен уважать футболку этого клуба, он должен уважать своих товарищей по команде и тренера.

Я чувствую, что люди просто ждут, пока Погба покажет плохое выступление, чтобы снова покритиковать его. Но на старте сезона он играл отлично, а критики не справились со своей задачей.