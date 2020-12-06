Капитан «Вулверхэмптона»: «Игра Жоты — фантастика. Ждём встречи с ним»

Капитан «Вулверхэмптона» заявил, что с нетерпением ждет встречи с бывшим партнером по команде , который ныне выступает за «Ливерпуль».

Диого был просто великолепен. Я думаю, что каждый игрок в нашей раздевалке знал, какой он игрок. Мы знаем, какой у него характер, знаем, что он ушел [в «Ливерпуль»] с правильным настроем.

Мы с нетерпением ждем встречи с ним и надеемся, что в воскресенье он добьется не слишком большого успеха, но то, что он делает с самого начала сезона, просто фантастика, и это его заслуга.