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Капитан «Вулверхэмптона»: «Игра Жоты — фантастика. Ждём встречи с ним»

06 декабря 2020, 19:33
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Капитан «Вулверхэмптона» Конор Коуди заявил, что с нетерпением ждет встречи с бывшим партнером по команде Диого Жотой, который ныне выступает за «Ливерпуль».

Диого был просто великолепен. Я думаю, что каждый игрок в нашей раздевалке знал, какой он игрок. Мы знаем, какой у него характер, знаем, что он ушел [в «Ливерпуль»] с правильным настроем.

Мы с нетерпением ждем встречи с ним и надеемся, что в воскресенье он добьется не слишком большого успеха, но то, что он делает с самого начала сезона, просто фантастика, и это его заслуга.

Недавно Жота установил рекорд в «Ливерпуле».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 20:12
Ливерпуль скорее всего победит.
mihaluch
mihaluch
06 декабря в 19:54
Но не один игрок делает погоду в команде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 19:50
Жота скоро золотой мяч получит!
shlomo
shlomo
06 декабря в 19:41
Хорошо, когда остаются\ дружеские отношения
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