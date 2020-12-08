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Сёмин: «Календарь РПЛ должен быть максимально комфортным для сборной»

вчера, 04:53

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022 и призвал внести изменения в расписание российской Премьер-Лиги.

Жеребьёвку поменять нельзя, она уже есть, какая есть. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы для успешного выступления национальной сборной были созданы все условия. Тем более почти все [наши] команды вылетели из еврокубков, и календарь должен быть соответствующим задачам национальной сборной, максимально комфортным. В этом плане обязательно нужно учитывать мнение главного тренера сборной Станислава Черчесова и начинать играть.

Первые три игры у нас в марте, и это достаточно сложный цикл — три матча подряд. Что нам смотреть на другие команды, есть группы и похуже. У нас в группе нет Англии, Испании, Франции, Бельгии. Есть сильная сборная Хорватии, но и мы тоже сильные и очень хотим поехать в Катар.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:20
уж постараются
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:17
Такого не может быть, потому что не может быть в принципе.
Introvert
Introvert
вчера в 05:18
Комфорт расслабляет и лишает мотивации.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:10
Это и понятно. Будет ли толк???
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:04
Палыча прав
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:02
Ещё бы сказал как надо поменять календарь.
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