Сёмин: «Календарь РПЛ должен быть максимально комфортным для сборной»

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022 и призвал внести изменения в расписание российской Премьер-Лиги.

Жеребьёвку поменять нельзя, она уже есть, какая есть. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы для успешного выступления национальной сборной были созданы все условия. Тем более почти все [наши] команды вылетели из еврокубков, и календарь должен быть соответствующим задачам национальной сборной, максимально комфортным. В этом плане обязательно нужно учитывать мнение главного тренера сборной Станислава Черчесова и начинать играть.

Первые три игры у нас в марте, и это достаточно сложный цикл — три матча подряд. Что нам смотреть на другие команды, есть группы и похуже. У нас в группе нет Англии, Испании, Франции, Бельгии. Есть сильная сборная Хорватии, но и мы тоже сильные и очень хотим поехать в Катар.