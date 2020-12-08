Юран: «Соперники России по группе понимают, что нас можно обыгрывать»

Главный тренер « СКА -Хабаровск», экс-игрок сборной России прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022.

Хорватия, Словения, Словакия — непростая группа, скажу так. Вроде, поколение у хорватов уже сходит, но всё-таки это игры за право попасть на чемпионат мира. Будет непросто, но всё зависит от нас.

Соперники тоже ведь смотрят и анализируют группу. Они понимают, что сборная России — не фаворит, команда, которую можно обыгрывать. Да и Кипр с Мальтой могут сюрприз преподнести. Нашей сборной нужно отталкиваться от себя. Назову это группу средне-тяжелой.

За первое место реально будет побороться, если все будут в строю. Потому что у нас как только 3-4 человека стартового состава выпадают, мы видим, как говорит Станислав Саламович Черчесов, «позолоченную молодёжь». Где-то он прав, потому что у них был шанс, пожалуйста, выходите и доказывайте, становитесь игроками старта сборной. И что мы увидели? Печальное зрелище. Может быть, в адрес Черчесова и полетел какой-то камушек, но мы увидели и в еврокубках наши клубы, из которых сборная комплектуется. Эти игры показали, что ближайший резерв национальной команды тяжеловат.