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Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»

сегодня, 00:01

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ-22 для сборной России.

Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на Чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда. Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле Чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 05:03
Кипр и Мальта - грозные соперники для сборной Черчесова.
sher_84
sher_84
сегодня в 04:46
Усатый на что надеется лучше давно в отставку подал.после позора.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:19
Ну и гусь, ну и гусь.
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 03:54
Таракан ты усатый, хватит жить прошлым! На дворе уже давно не 2018-й!! Смотри, как бы Мальте не влететь, лысый ты павлин самовлюблённый! Должок хорватам он собрался возвращать... не смеши мои бока...
амурец
амурец
сегодня в 02:34
да уж с таким тренером будет нам должок
4RT
4RT
сегодня в 02:21
Они вам этот "должок" и запихают 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:18, ред.
Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»
Хорваты помогли нам попасть на ЧЕ 2008 дважды обыграв англичан.
Теперь мы поможем Хорватии выйти на ЧМ...
Lokoman111
Lokoman111 ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
Ты тоже очень удивил меня своим комментом!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 01:41
Звучит грозно
Пердивбург
Пердивбург ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
Вроде на ЧМ наши долг уже вернули). Пока в расчете. Стас просто забыл.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:23, ред.
Как бы за англичан в 2007 не спросили...)
youtomee
youtomee ответ Lokoman111 (раскрыть)
сегодня в 01:03
"ярких, перспективных, молодых" - а можно фамилии?
Doping87
Doping87 ответ Lokoman111 (раскрыть)
сегодня в 00:55
А ты смешной однако. И комент каким-то макаром в топ попал. Соккер удивляет, как и бред Черчеса. Хорваты как минимум качественней нас в 2 раза во всех линиях кроме вратарской. Может сборную из вратарей сделаем?
Gorasul
Gorasul
сегодня в 00:48
извиняюсь, какая Хорватия? с Мальтой будем бороться с предпоследнее место? пока уровень такой.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:43
Черчесов : Мне тут Мутко позвонил, похоже у нас перед Кипром должок .
А у Мутка там дача.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:37
Россия аутсайдер в любой группе
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:14, ред.
а че там по Сербам Саламыч, че там по долгам?
должок он Хорватии собрался возвращать))) ахахахаха, как бы 30к целым остался)))
Lokoman111
Lokoman111
сегодня в 00:10, ред.
В Хорватии только Влашич и выделяется,да и то игра его уже предсказуема игрокам сборной,сейчас уже не так силен.Хорваты играют в какойто пассивный и флегматичный,даже моментами трусливый футбол.А у нас полно ярких перспективных молодых игроков в отличии от них.Да и как тренер Златко Далич сейчас явно не дотягивает до Черчесова.Поэтому нужно уверенно громить в обоих матчах,и показать кто есть кто.
BDA81
BDA81
сегодня в 00:10
Ну да, ещё пятачок должны получить. Черчесов иди уже на покой, отдохни. Вон у тебя друг Романцев рыбу ловит и кайфует.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:08
Понятно !
Сольет хорватам обе игры с общим счетом 0 - 10.
Заодно и Словакам и Словенцем. Так для патриотизму !
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Какие долги надо лучше строить игру!
particular
particular
сегодня в 00:07, ред.
Удобно пафосно вспоминать про должки чужим, даже не задумываясь, как сильно уже задолжали своим болельщикам☝
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:05
Как бы еще больше не задолжать.
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