Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»

Наставник сборной России прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ -22 для сборной России.

Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на Чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда. Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле Чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать.