Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022.

Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе всё возможно. Думаю, Хорватия — один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и со Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде.