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Ловрен: «Хорошая группа. С Россией будет интересная битва на поле»

вчера, 04:30

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022.

Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе всё возможно. Думаю, Хорватия — один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и со Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:45
хорошая
кому-то повезёт, а кому-то нет
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 10:52
Более менее ровненькая группа. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:59
Группа ровненькая, шансы у 4 команд примерно равные...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 08:41
Скорее, будет не битва, а избиение сб. России ))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:05
Пока всё могут потешить себя хорошим жребием.
andre_can
andre_can
вчера в 05:58
для сегодняшней сборнои любая группа- это выживание!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:06
Поскромничал Деян...
ОПС
ОПС
вчера в 04:38
Группа нормальная, вот какой будет игра?
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