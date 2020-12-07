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Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»

вчера, 23:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после поражения от «Сочи» (0:2) в 17-м туре РПЛ.

В этом матче победила та команда, которая реализовывает свои моменты. Я удовлетворён качеством нашей игры в первом тайме. Но во втором, после счёта 0:2, нам было тяжело.

Почему я заменил Бернарда Беришу и Артёма Поляруса? Хочется мне так.

Сильно ли повлиял на ход матча незабитый пенальти? Не думаю. Сильнее повлиял второй пропущенный гол.

«Ахмат» действовал не так агрессивно, как обычно? Это только показалось. Есть цифры. Есть первый тайм с абсолютным преимуществом. Есть количество ударов по воротам, доставки в штрафную. Надо учиться понимать футбол изнутри.

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Все комментарии
Cat01
Cat01 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:09
Тренер всегда прав!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:05
Ты чо такая дерзкая аа!?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:54
Неподдельное расстройство после неприятного исхода породило резковатые ответы. "Ахмат" за этот год прибавил, но до стабильных результатов еще далеко. А количество доставки в штрафную и ударов по воротам не всегда отражает верную картину в футболе. Как говорится есть три вида обмана: ложь, наглая ложь и статистика.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 23:41
Можно понять Андрея.

Недавно ахматовцы судью прилюдно избили за плохое судейство и в раздевалке добавили, санкций от РФС не было.

Значит, и тренеров за плохое тренерство можно бить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:31
Физрука включил
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