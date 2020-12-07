Талалаев: «Почему заменил Беришу и Поляруса? Хочется мне так»

Наставник «Ахмата» дал комментарий после поражения от «Сочи» (0:2) в 17-м туре РПЛ .

В этом матче победила та команда, которая реализовывает свои моменты. Я удовлетворён качеством нашей игры в первом тайме. Но во втором, после счёта 0:2, нам было тяжело.

Почему я заменил Бернарда Беришу и Артёма Поляруса? Хочется мне так.

Сильно ли повлиял на ход матча незабитый пенальти? Не думаю. Сильнее повлиял второй пропущенный гол.

«Ахмат» действовал не так агрессивно, как обычно? Это только показалось. Есть цифры. Есть первый тайм с абсолютным преимуществом. Есть количество ударов по воротам, доставки в штрафную. Надо учиться понимать футбол изнутри.