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«Спартак» удалил резонансный твит, в котором сравнил клуб со стриптиз-баром

вчера, 21:32

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал удаление твита, которым москвичи анонсировали уход из клуба Шамиля Газизова.

В гифке Абрахам Симпсон (герой мультсериала «Симпсоны») заходит в стриптиз-бар и сразу выходит из него, увидев там своего внука Барта.

Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 01:01
Спартак это просто ходячий анекдот.
Legend 6
Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Ну как вам Лига Чемпионов в этом году? Понравилась? Гыгыгы
офигенный
офигенный
вчера в 23:17
афигеть сравнение
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 23:01
Раньше был цирк, теперь Зарема сменила вывеску. А директор тот же...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 23:01
Дзюбы наверное больше всех понравилось...).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:35
Газизов зашёл в офис Заремы, но увидев Федуна быстро вышел!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:32
Ахаха)) Не зря говорят "правда глаза колет")
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 22:27
Вот как раз там по контексту то все по теме..
А когда они это поняли, то удалили твит)
1asss
1asss
вчера в 22:26
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Эйддуке, гаич, уругвпец..... Думают, и всямевропасмеется
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:06
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:01
    Да все нормально!!! В Спартаке сначала делают , а потом задумываться начинают.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Всем тоже нравиться 4 место в ЛЧ "лучшего" клуба Восточной европы))) ГЫ-ГЫ-ГЫ
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:53
    Поздно пить Боржоми)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:47
    Я поржал! 🤣😜
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 21:43, ред.
    Зачем троллить Спартак, он и сам с этим хорошо справляется !
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:43
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 21:39, ред.
      Tostao
      Tostao
      вчера в 21:36
      Симпсонов её смотрел, но осуждаю!
      Faustello
      Faustello
      вчера в 21:34
      Зарема получила мяч в свои ворота и Безбородов его отменил!)))
      BDA81
      BDA81
      вчера в 21:34
      ))) Нееее, ребят вы попали в точку )))))))))))))
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 21:33
      Ну ведь хорошее сравнение. Всем понравилось. Гыгыгы
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