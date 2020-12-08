«Спартак» удалил резонансный твит, в котором сравнил клуб со стриптиз-баром

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вчера, 21:32

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал удаление твита, которым москвичи анонсировали уход из клуба Шамиля Газизова.

В гифке Абрахам Симпсон (герой мультсериала «Симпсоны») заходит в стриптиз-бар и сразу выходит из него, увидев там своего внука Барта.