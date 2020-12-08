«Спартак» удалил резонансный твит, в котором сравнил клуб со стриптиз-баром

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал удаление твита, которым москвичи анонсировали уход из клуба Шамиля Газизова.
В гифке Абрахам Симпсон (герой мультсериала «Симпсоны») заходит в стриптиз-бар и сразу выходит из него, увидев там своего внука Барта.
Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили.
А когда они это поняли, то удалили твит)
А когда они это поняли, то удалили твит)