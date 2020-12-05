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Байрамян — о призе лучшему игроку РПЛ: «Карпин сказал, что я всех подкупил»

05 декабря 2020, 10:32

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рад, что его признали лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.

Как поздравили? В «Ростове» нет тоннелей, да и хорошо, зачем они. Когда были важные события – дни рождения, появление новичков – главный тренер просто поздравлял игрока, а остальная команда хлопала. У нас раньше никто не получал приз лучшего игрока месяца в Тинькофф РПЛ, сейчас ребята просто поздравили – кто-то в шутливой, кто-то в серьёзной форме – но порадовались за меня, поэтому всё было спокойно.

Какая шутка запомнилась? От Валерия Георгиевича! Он сказал, что я подкупил всех.

Всегда приятно взять личную награду, но мы не делаем на этом акцент, это никогда не обсуждалось у нас в команде. Каждый делал свою работу, и я безумно благодарен тем, кто за меня голосовал. По поводу Валерия Георгиевича могу сказать так: вся команда считает его лучшим тренером в лиге, причём всегда. Тут по-другому не может быть.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
05 декабря в 19:22
как раз при том...
Ислам0926
Ислам0926 ответ berda2003 (раскрыть)
05 декабря в 19:04
При чем здесь кому про человеческое не забывай
berda2003
berda2003 ответ Ислам0926 (раскрыть)
05 декабря в 18:46
так она не для тебя...
Поц
Поц
05 декабря в 18:21
На месте Байрамяна мог бы быть Чалов. Но... Короче, ЦСКА пора гнать белоруса в его европу и приглашать Карпина. Валера, верим!!!!!!
alexamit
alexamit
05 декабря в 16:57
А что?Играл здорово,как и весь Ростов.Молодец парень!Да и шутка неплохая.
Ислам0926
Ислам0926 ответ berda2003 (раскрыть)
05 декабря в 16:06
Неуместная шутка
Ислам0926
Ислам0926
05 декабря в 16:05
С юмором у Карпина порядок и видно что он растет как тренер
berda2003
berda2003
05 декабря в 15:13
пожалели из-за карабаха...
Introvert
Introvert
05 декабря в 14:16
Карпин не шутил.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ nubom (раскрыть)
05 декабря в 13:59, ред.
Тем более, что после "Маккаби" на очереди был "Тоттенхэм". Три года назад и "Манчестер Юнайтед" для "Ростова" не казался непреодолимым, но не теперь "Ростову" по силам бодаться с топ-клубами Европы...
valt134
valt134
05 декабря в 13:48
Подлизнул... Молодец!
makkie
makkie ответ leopit (раскрыть)
05 декабря в 13:20
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    05 декабря в 13:08
    Мотор команды,пусть не всё получается,но он боец до мозга костей.Раньше в Ростове такой был Эгилор Канга.
    leopit
    leopit
    05 декабря в 13:04
    По результатам в еврокубках- лучший клуб-это ....Спартак!Лучшие игроки-Карасёв,Вилков,Мешков и конечно,Кукуян!
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    05 декабря в 13:01
    Диаспора напряглась
    Брулин
    Брулин
    05 декабря в 12:44
    Карпин однозначно хорош как мотиватор. Его команды могут плохо играть и "не понимать, чего он хочет", но почти всегда выходят на поле заряженными.
    Faustello
    Faustello
    05 декабря в 12:13
    Если честно, то года 3 назад я считал его бестолковым недоумением. Но на примере Хорена можно учится как воля, характер и трудолюбие позволяют расти и развиваться. Сейчас это реальный стержень команды.
    Заслуженная награда!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    05 декабря в 11:51
    Удачи Ростову
    nubom
    nubom
    05 декабря в 11:30
    Валерий Карпин один из разумных тренеров, который вовремя понял всю несостоятельность игры наших клубов на два фронта...
    cska vperiod
    cska vperiod
    05 декабря в 11:22
    Вполне возможно даже похоже.
    112910415
    112910415
    05 декабря в 11:20
    Валера преувеличил ... не больше половины !
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    05 декабря в 11:17
    Валерий Карпин действительно смотрится одним из лучших тренеров РПЛ, хотя возможно данное ощущение возникло из-за того, что ему удалось миновать горнило группового этапа Еврокубков. Хотя безоговорочный авторитет среди игроков команды - уже очень значимый показатель для главного тренера.
    Dinamo
    Dinamo
    05 декабря в 11:13
    Молодец, но побеждать надо честно.
    Шуnя771
    Шуnя771
    05 декабря в 11:05
    Лучшие, и Валера и Хорен!
    sv_1969
    sv_1969
    05 декабря в 11:03
    Самый хитрый из армян...
    particular
    particular
    05 декабря в 10:53
    Ирония от Карпина - это почти похвала 😏
    shlomo
    shlomo
    05 декабря в 10:51
    Нужно стараться, чтобы и в следующем месяце быть лучшим...
    Союзник противников
    Союзник противников
    05 декабря в 10:44
    Но ты,надеюсь,в сознанку не пошёл??? Стой на своём,что ты-лучший.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    05 декабря в 10:40
    Валера не спроста так пошутил, знает как это делалось в cпартаке
    SHMEL
    SHMEL
    05 декабря в 10:36
    Байрамян игрок настроения,если оно хорошее, то сопернику не сдобровать.
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