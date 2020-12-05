Байрамян — о призе лучшему игроку РПЛ: «Карпин сказал, что я всех подкупил»

Полузащитник «Ростова» рад, что его признали лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.

Как поздравили? В «Ростове» нет тоннелей, да и хорошо, зачем они. Когда были важные события – дни рождения, появление новичков – главный тренер просто поздравлял игрока, а остальная команда хлопала. У нас раньше никто не получал приз лучшего игрока месяца в Тинькофф РПЛ , сейчас ребята просто поздравили – кто-то в шутливой, кто-то в серьёзной форме – но порадовались за меня, поэтому всё было спокойно.

Какая шутка запомнилась? От Валерия Георгиевича! Он сказал, что я подкупил всех.

Всегда приятно взять личную награду, но мы не делаем на этом акцент, это никогда не обсуждалось у нас в команде. Каждый делал свою работу, и я безумно благодарен тем, кто за меня голосовал. По поводу Валерия Георгиевича могу сказать так: вся команда считает его лучшим тренером в лиге, причём всегда. Тут по-другому не может быть.