«Как я могу советовать Златану?!» Ларссон — о Кутепове на позиции форварда

Нападающий «Спартака» с юмором оценил игру защитника команды , который уже во втором матче подряд вышел на поле на позицию форварда.

Советую ли я что-то Кутепову, который играет на позиции нападающего? Как я могу что-то советовать Златану! Шучу, конечно. Он неплохо проявляет себя на этой позиции, хотя и защитник. Но я рад, что он выходит на поле и играет.