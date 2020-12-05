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«Как я могу советовать Златану?!» Ларссон — о Кутепове на позиции форварда

05 декабря 2020, 23:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон с юмором оценил игру защитника команды Ильи Кутепова, который уже во втором матче подряд вышел на поле на позицию форварда.

Советую ли я что-то Кутепову, который играет на позиции нападающего? Как я могу что-то советовать Златану! Шучу, конечно. Он неплохо проявляет себя на этой позиции, хотя и защитник. Но я рад, что он выходит на поле и играет.

«Спартак» обыграл «Тамбов» (5:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ David Young (раскрыть)
06 декабря в 11:43
Упаси Бог , пойти по стопам этого мерина.
МапС
МапС
06 декабря в 10:55
На этой позиции форварда у Илюхи хоть привозов нет, хитрый ход Тедеско.
112910415
112910415
06 декабря в 09:04
решение-то остроумное
memphis
memphis
06 декабря в 07:08
Играет на позиции форварда по 4 минуты за матч! Месси просто!
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 06:42
Златан улыбнулся
ДСА
ДСА
06 декабря в 05:57
Результат команда даёт, значит верное решение.
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 04:33
Совсем не здоровая обстановка в спартаке.
ABir
ABir
06 декабря в 02:05
Кутепов себя ещё проявит!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
06 декабря в 00:51
Соглашусь полностью
mangox23
mangox23 ответ David Young (раскрыть)
06 декабря в 00:08
Набабкин не намного лучше Кутепова
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
05 декабря в 23:53
Не позорь фамилию Кутепов, не коверкай напапкиными
25процентный клоун
25процентный клоун
05 декабря в 23:52
Джикия напривозил,вот кто не развивается
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 декабря в 23:42
Они птицы разного полёта, это так, но я отметил, что это лишь именно желание пойти по стопам, начало пути, не думаю, что это будет обыденностью надолго, а как защитник Набабкин значительно сильней Кутепова, да и не только центральный защитник, в отличии от Кутепова. Да и касается это исключительно смены позиции, что Кирилл Набабкин делал часто, по другим моментам не вижу того, чтобы Кутепов действительно стал для Спартака такой же фигурой, какой Набабкин является уже одиннадцатый сезон подряд в ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 23:40
Ибра уже знает,что у него есть двойник?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
05 декабря в 23:37
Зачем ты обижаешь и даже оскорбляешь легенду ЦСКА? Чтобы достичь того, чего достиг Кирилл, КутЯпову надо играть до 50 лет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
05 декабря в 23:28
Здоровья Ван Дейку, но давай будем честными, Илья не знает что такое 7 а Дейк знает.
И ещё, будь Илья на Энфилде и трех бы не забили
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 декабря в 23:23
Если также продолжит, Кутепов станет лучшим в мире, подвинув Ван Дейка
25процентный клоун
25процентный клоун
05 декабря в 23:18
Илья лучший центр дефендер в России
STVA 1
STVA 1
05 декабря в 23:17
Действительно! Илюха переплюнет всех)))
David Young
David Young
05 декабря в 23:09
Кутепов решил пойти по стопам Набабкина.
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