«Как я могу советовать Златану?!» Ларссон — о Кутепове на позиции форварда

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон с юмором оценил игру защитника команды Ильи Кутепова, который уже во втором матче подряд вышел на поле на позицию форварда.
Советую ли я что-то Кутепову, который играет на позиции нападающего? Как я могу что-то советовать Златану! Шучу, конечно. Он неплохо проявляет себя на этой позиции, хотя и защитник. Но я рад, что он выходит на поле и играет.
«Спартак» обыграл «Тамбов» (5:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
И ещё, будь Илья на Энфилде и трех бы не забили
И ещё, будь Илья на Энфилде и трех бы не забили