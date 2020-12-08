«Спартак» попрощался с Газизовым гифкой из «Симпсонов»

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вчера, 19:25

Пресс-служба «Спартака» оригинально попрощалась с Шамилем Газизовым, который сегодня покинул свой пост.

Москвичи в твиттере выложили гифку с кадром из известного мультсериала «Симпсоны», намекнув на то, что специалист проработал в клубе очень короткое время (с июля этого года).