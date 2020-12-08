«Спартак» попрощался с Газизовым гифкой из «Симпсонов»

Пресс-служба «Спартака» оригинально попрощалась с Шамилем Газизовым, который сегодня покинул свой пост.
Москвичи в твиттере выложили гифку с кадром из известного мультсериала «Симпсоны», намекнув на то, что специалист проработал в клубе очень короткое время (с июля этого года).
December 8, 2020
Много проходимцев крутятся и питаются за счет Спартака. Начиная с брата Лени....Жаль мне команду за которую всю жизнь болею , которую уничтожают. А кого в руководство команды не знаю. Думаю , что лучше бы было разогнать весь этот Деректорат нахлебников ....
Не знаю Толя , но все плохо.
Много проходимцев крутятся и питаются за счет Спартака. Начиная с брата Лени....Жаль мне команду за которую всю жизнь болею , которую уничтожают. А кого в руководство команды не знаю. Думаю , что лучше бы было разогнать весь этот Деректорат нахлебников ....
Не знаю Толя , но все плохо.
Он сейчас очень крутой, именно за счёт идеи и подачи. Парни обыгрывают все футбольные новости, где-то с самоиронией (0-7 от Ливерпуля).
Скуке и пресности здесь нет 😉
Он сейчас очень крутой, именно за счёт идеи и подачи. Парни обыгрывают все футбольные новости, где-то с самоиронией (0-7 от Ливерпуля).
Скуке и пресности здесь нет 😉
А по Спартаку бесполезно прогнозы делать. Тут хотелки Федунов на первом месте)
А по Спартаку бесполезно прогнозы делать. Тут хотелки Федунов на первом месте)
А в Европе входим в ТОП!
А в Европе входим в ТОП!
У Федуна подолгу не гостят.
У Федуна подолгу не гостят.
https://youtu.be/_YMpcdatU_w
https://youtu.be/4iZIekfEqHc