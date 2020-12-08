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«Спартак» попрощался с Газизовым гифкой из «Симпсонов»

вчера, 19:25

Пресс-служба «Спартака» оригинально попрощалась с Шамилем Газизовым, который сегодня покинул свой пост.

Москвичи в твиттере выложили гифку с кадром из известного мультсериала «Симпсоны», намекнув на то, что специалист проработал в клубе очень короткое время (с июля этого года).

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ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:03
Случайный человек в Спартаке, как пришёл так и ушёл через пару недель некто и не вспомнит, что был такой человек в клубе.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:20
Федун добряк и его все водят за нос. Вот сейчас Зарема хочем подсобить ему и еще не известно в какую сторону.
Много проходимцев крутятся и питаются за счет Спартака. Начиная с брата Лени....Жаль мне команду за которую всю жизнь болею , которую уничтожают. А кого в руководство команды не знаю. Думаю , что лучше бы было разогнать весь этот Деректорат нахлебников ....
Не знаю Толя , но все плохо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:00
Честно тебе скажу жалко. Я лет 20 до Федуна ездил регулярно в Москву на игры Спартак-ЦСКА и видел в них принципиального конкурента с очень серьезным вдумчивым тренером и руководством. И после ухода Романцева все пошло кувырком. И Первак,и Червиченко, и Федун - все это не для Спартака. Я не прав?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:49
Толя. Пока Федун у руля толку не будет. Шапито.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:41
Убогость.ЕГЭшников Федун набрал.
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:39
Alhunah
Alhunah
вчера в 20:24
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Я в целом про контент в соцсетях.
    Он сейчас очень крутой, именно за счёт идеи и подачи. Парни обыгрывают все футбольные новости, где-то с самоиронией (0-7 от Ливерпуля).
    Скуке и пресности здесь нет 😉
    makkie
    makkie ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 20:11
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      вчера в 20:04, ред.
      Кокорин и Урунов которых привел Газизов не те игроки что нужны были Тедеско и Спартаку! Нужны игроки совсем на другие позиции! А Спартак не Уфа где Газизов был царем, ну и уж коли выдвинул ультиматум "или он или я" Попову, то и получи! Не хочу ничего плохого сказать про Газизова, но своё "Я" будешь в другом месте показывать! Можешь даже в Зените!)))
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 20:03
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 20:01
      Не в свои сани не садись.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 19:55
      А кто шумел то?! Только здесь и шумели!)))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 19:53
      Ты, один из немногих, с кем можно и интересно общаться. Скажи, а не является ли это одним из признаков полной профнепригодности Федуна в качестве футбольного менеджера? Только откровенно, между нами!
      VAN ARM
      VAN ARM ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 19:52
        VAN ARM
        VAN ARM
        вчера в 19:50
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
          вчера в 19:50
          Слава и популярность разная бывает. Такой гордитесь ? Флаг вам в руки.
          makkie
          makkie
          вчера в 19:47
          Неудивительно, в соцсетях у Спартака сейчас нет конкурентов в России.
          А в Европе входим в ТОП!
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          вчера в 19:45
          А шуму то было, а помпа то кака была. Прям вроде как навеки приходил.
          У Федуна подолгу не гостят.
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          вчера в 19:45
          Не прижился!
          протон1
          протон1
          вчера в 19:41
          из газизова сделали клоуна. заслужил. не надо было тунеядцев звать в спартак. ка к пришел в этом году так и ушел . авторитет свой растоптал
          Cat01
          Cat01
          вчера в 19:41
          А такие вот были планы.... Увы!
          Futurista
          Futurista
          вчера в 19:41
          Вообще то с такой "говорящей" фамилией в Зенит надо идти...
          alexgurzan
          alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 19:40
          .
          cska vperiod
          cska vperiod
          вчера в 19:39
            Legend 6
            Legend 6
            вчера в 19:35
            Спартак выпустил фильм о работе Газизова в Спартаке:
            Байкал-38
            Байкал-38
            вчера в 19:34
            Надо было это видео Газизову ставить, больше подходит!
            STVA 1
            STVA 1
            вчера в 19:31
            Попов доволен! Разброд и бардак обеспечены , а значит и дальше будут непонятные трансферы!
            oFANATo
            oFANATo
            вчера в 19:30
            спартак продолжает веселить всю страну....)))
            beefs
            beefs
            вчера в 19:28
            юмор великое дело...
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