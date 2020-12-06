«Агент Мирз. Миссия выполнена». «Спартак» — о голе Мирзова в ворота ЦСКА

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06 декабря 2020, 22:36

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере с юмором прокомментировала гол полузащитника «Химок» в ворота ЦСКА (2:2) в матче 17-го тура РПЛ . Напомним, что контракт Мирзова принадлежит красно-белым, за подмосковный клуб он выступает на правах аренды.

«Агент Мирз. Миссия выполнена», — говорится в сообщении. Мирзов во время празднования гола сложил пальцы в ромб.