«Агент Мирз. Миссия выполнена». «Спартак» — о голе Мирзова в ворота ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере с юмором прокомментировала гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота ЦСКА (2:2) в матче 17-го тура РПЛ. Напомним, что контракт Мирзова принадлежит красно-белым, за подмосковный клуб он выступает на правах аренды.
«Агент Мирз. Миссия выполнена», — говорится в сообщении. Мирзов во время празднования гола сложил пальцы в ромб.
Агент Мирз 😎— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 6, 2020
Mission completed 🔴⚪️ pic.twitter.com/x3V3YG3ldV
Мирзов, кстати, и Спартаку забивал в недавнем матче...
Мирзов, кстати, и Спартаку забивал в недавнем матче...
Их подставил Мирзов-пони.
Их подставил Мирзов-пони.
Привет Спартаку это назначение Червиченко в Химки, из самой слабой команды гений-Червяка может сделать любую конфетку , так что группе жидов Гинеру - Федуну - Миллеру надо прикинуть хрен к носу , чтоб не 79аться ...
Привет Спартаку это назначение Червиченко в Химки, из самой слабой команды гений-Червяка может сделать любую конфетку , так что группе жидов Гинеру - Федуну - Миллеру надо прикинуть хрен к носу , чтоб не 79аться ...