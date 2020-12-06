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«Агент Мирз. Миссия выполнена». «Спартак» — о голе Мирзова в ворота ЦСКА

06 декабря 2020, 22:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере с юмором прокомментировала гол полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в ворота ЦСКА (2:2) в матче 17-го тура РПЛ. Напомним, что контракт Мирзова принадлежит красно-белым, за подмосковный клуб он выступает на правах аренды.

«Агент Мирз. Миссия выполнена», — говорится в сообщении. Мирзов во время празднования гола сложил пальцы в ромб.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 14:32
Путать Игоря с Андреем лысого с волосами жирдяя с нормальным. Мне трудно называть такого человеком
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:44
Лучше бы молчали,ибо в конце чемпионата всё вам припомнится.Это когда кузнечик ниже картопли в таблице снова окаженся.
nikot
nikot
вчера в 10:09
Красиво закатил дырофею,жаль отскочили лошадки!
Voevoda sviney
Voevoda sviney
вчера в 08:49
Зарплату в спартаке получает.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:47
Мирзов: "Хрю, хрю Спартаку"
Мы не рабы
Мы не рабы
вчера в 08:32, ред.
Кто это? Никто....
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 07:34
А к чему этот фулл? Бестолковый жест, мирзов отработанный материал!
DEIVID
DEIVID ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 06:53
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ SpaM-SARW (раскрыть)
    вчера в 06:42
    Не знаю!!!!!!)))))))))))т.к тренером то он никогда и не был!!!!!!!!!!!!!!!Он был руководителем клуба ,который развалил Спартак!!!!!!!!!!!!
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 06:35
    Засланный
    112910415
    112910415
    вчера в 06:18
    убедительно получилось
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 05:35
    Тут не поспоришь, Химки помогли Спартаку отобрав очки у ЦСКА.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    вчера в 04:40
    Согласен, это было бы прикольно.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 03:47
    Каким человеком надо быть чтобы поверить в червяка как тренера
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 03:46
    Болельщикам не заслуживают такую вежливость они заслуживают средний палец и от мирзова и от глушака. 77болельщики иначе не поймут какие они убогими являются
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 02:47
      Snake Plissken
      Snake Plissken
      вчера в 01:11
      Ну будет забавно посмотреть на возвращение этого "агента" обратно в тарасовку и вопли его фанатов о том как, куда и как глубоко они его любят )))
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 00:34
      Представляю - Химки играют с ЦСКА, Мирзов бьет по мячу и ...мимо ворот, и тут все болельщики ЦСКА на стадионе показывают ему ромбик!) Хотелось бы посмотреть на это зрелище!)))
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ nikoladolgov (раскрыть)
      06 декабря в 23:45
      Ты не путай Червя с Черевченко!!!!!!!!!!!!!!Это совсем разные люди!!!!!!!!!!!!
      makkie
      makkie
      06 декабря в 23:39
      Хе-хе, кони, вы рады? 😉
      Мирзов, кстати, и Спартаку забивал в недавнем матче...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      06 декабря в 23:35
      Теперь когда Мирзов вместе с Химками влетит, или сам махнет мимо ворот ему можно смело ромбик показывать , напоминая кто его сначала выдернул из хорошей команды , а потом отправил "повышать мастерство" команду борющуюся за выживание.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      06 декабря в 23:25
      А кто примазывался?! Мирзов сам после забитого гола показал ромбик!)
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      06 декабря в 23:11
      Рано радовались кони
      Их подставил Мирзов-пони.
      mangox23
      mangox23
      06 декабря в 23:09
      Тедеску больше Кутепов устраивает
      Bom Bom
      Bom Bom
      06 декабря в 23:02
      Мирзов же таким бестолковым смотрелся в Спартаке) Радует его преображение
      ABir
      ABir
      06 декабря в 22:59
      Удивительно, но играя за Химки Мирзов приносит больше пользы и радости болельщикам КБ, клубу и себе, чем когда выступал за Спартак
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      06 декабря в 22:58
      Примазались к его голу,так по Спартаковски!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      06 декабря в 22:58
      Вот 56ы !
      Привет Спартаку это назначение Червиченко в Химки, из самой слабой команды гений-Червяка может сделать любую конфетку , так что группе жидов Гинеру - Федуну - Миллеру надо прикинуть хрен к носу , чтоб не 79аться ...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      06 декабря в 22:49, ред.
      Не позорьтесь, вы игроку карьеру чуть не сломали. Стыдно, он показал это болельщикам
      Пердивбург
      Пердивбург
      06 декабря в 22:49
      Кони получили банку от красно-белого "троянского коня"
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