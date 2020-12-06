ГлавнаяНовости

«Урал» назвал плюс поражения от «Зенита»

06 декабря 2020, 11:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Пресс-служба «Урала» в твиттере пошутила на тему поражения команды в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что больше в РПЛ в нынешнем сезоне нам против «Зенита» играть не придется.

Все новости
«Агент Мирз. Миссия выполнена». «Спартак» — о голе Мирзова в ворота ЦСКА
06 декабря ВидеоКомментарии31
Байрамян — о призе лучшему игроку РПЛ: «Карпин сказал, что я всех подкупил»
05 декабря Комментарии33
«Рубин» описал 2020 год фотографией Слуцкого в «Макдоналдсе»
04 декабря ФотоКомментарии20
Лучшие шутки ноября. Предусмотрительный Заболотный, Дзюбоведение и улучшенная версия «Шапи, это Володька!»
03 декабряАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии12
«Всего 750 голов? Ты можешь и лучше». Касильяс подколол Роналду
03 декабря Комментарии7
Джорджевич одной фразой описал водителей в России
30 ноября Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
06 декабря в 15:15
А что молчим про Ротор и Тамбов, которые точно также скатали договорняки и слили матчи? Или только у Урала рыльце в пушку? Как говорится в чужом глазу соринку видим,а в своём бревно не замечаем )))
Аксинья
Аксинья ответ oFANATo (раскрыть)
06 декабря в 13:28
Стыдно первый раз было, а потом привыкается...
Faustello
Faustello
06 декабря в 13:27, ред.
Плюсы Урала:
1. Получили бабки из трубы
2. Поставили трубные бабки у буков и удвоились
3. Больше с Зенитом не играть, до следующего раза бабла хватает!
Уже несколько лет пишу на Соккере, что Урал самый подозрительный клуб РПЛ относительно сливов!!!
Аксинья
Аксинья
06 декабря в 13:25
Мы пролетели - это минус
Но с премией - а это плюс.
Karkaz
Karkaz
06 декабря в 12:58
+100500 на счету Урала
Давайте думать
Давайте думать
06 декабря в 12:38
Огромный и единственный плюс это увеличение финансовой составляющей клуба после данного матча!!!
112910415
112910415
06 декабря в 12:28
возможно, есть и другие
Raamtvall
Raamtvall
06 декабря в 12:09
Бабки от бомжей за дог. Единственный, но горький плюс.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 декабря в 12:06
Вместо реваншизма и амбиций .лишь лицемерные реверансы в сторону соперников. Изначально невысокое мнение о собственной команде, претендующие на реальное соотношение сил или все-таки не все плюсы от крупного поражения от "Зенита" были названы?
Супервайзер
Супервайзер
06 декабря в 12:05
Пресс служба Урала укомплектована отпетыми газпромовцами, отсюда и юмор такой подхалимский. На самом деле для бюджета Урала было бы неплохо еще с десяток игр провести с Зенитом в этом году.))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
06 декабря в 12:04
Конечно плюс,кто бы сомневался))))))
Бубнин
Бубнин
06 декабря в 11:42
А "Зенит" назвал минус.
ДСА
ДСА
06 декабря в 11:39
Этот Зенит только ленивый не обыгывает.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 декабря в 11:31
То же самое говорила Япония после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки . Во всём есть свои плюсы и минусы ! И ничего прикольного в этом нет . Это правда жизни .
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 11:31
да это зенит специально брююге проиграл, чтобы урал запутать)) тактика такая семаковская))
oFANATo
oFANATo
06 декабря в 11:30
Стыдно должно быть за такой договорняк!!!
Over 9000
Over 9000
06 декабря в 11:30
уже чуть ли не в открытую признаются
Cat01
Cat01
06 декабря в 11:28
Почему такое мнение....
RomzesRZN
RomzesRZN
06 декабря в 11:22
После такого заголовка даже и острить как-то неуместно))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
06 декабря в 11:22
    STVA 1
    STVA 1
    06 декабря в 11:21
    Лучше промолчу)))
    beefs
    beefs
    06 декабря в 11:19
    действительно классный прикол...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100