«Урал» назвал плюс поражения от «Зенита»

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06 декабря 2020, 11:18

Пресс-служба «Урала» в твиттере пошутила на тему поражения команды в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что больше в РПЛ в нынешнем сезоне нам против «Зенита» играть не придется.