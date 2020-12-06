«Урал» назвал плюс поражения от «Зенита»

Пресс-служба «Урала» в твиттере пошутила на тему поражения команды в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).
Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что больше в РПЛ в нынешнем сезоне нам против «Зенита» играть не придется.
Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что больше в @premierliga в нынешнем сезоне нам против @zenit_spb играть не придётся. pic.twitter.com/ZvnQZrsLVA— ФК Урал (@FCURAL) December 6, 2020
1. Получили бабки из трубы
2. Поставили трубные бабки у буков и удвоились
3. Больше с Зенитом не играть, до следующего раза бабла хватает!
Уже несколько лет пишу на Соккере, что Урал самый подозрительный клуб РПЛ относительно сливов!!!
1. Получили бабки из трубы
2. Поставили трубные бабки у буков и удвоились
3. Больше с Зенитом не играть, до следующего раза бабла хватает!
Уже несколько лет пишу на Соккере, что Урал самый подозрительный клуб РПЛ относительно сливов!!!
Но с премией - а это плюс.
Но с премией - а это плюс.