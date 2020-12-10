Калугин: «Задача номер один на Евро — выход из группы с первого места!»

Защитник «Сочи» и молодёжной сборной России прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года.

Считаю, нам досталась добротная группа. Опять же, если сравнивать с другими. Но слабых команд на чемпионате Европы мы точно не увидим. Все сильные сборные приедут на турнир. Скажу точно, играть можно!

Главный фаворит в нашей группе?! На бумаге, естественно, Франция, а во всем остальном покажет и расставит все на свои места футбольное поле и мяч.

С Францией играли на юношеском чемпионате Европы U17. К сожалению, проиграли 0:1, но сейчас это совсем другая команда.

Не хочется оценивать наши шансы. Мы просто поедем в Словению в марте и сделаем свое дело. Наша задача номер один — выход из группы с первого места! Конечно, все возможно, но минимум со второго обязаны попадать в плей-офф.