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Калугин: «Задача номер один на Евро — выход из группы с первого места!»

вчера, 22:50

Защитник «Сочи» и молодёжной сборной России Никита Калугин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года.

Считаю, нам досталась добротная группа. Опять же, если сравнивать с другими. Но слабых команд на чемпионате Европы мы точно не увидим. Все сильные сборные приедут на турнир. Скажу точно, играть можно!

Главный фаворит в нашей группе?! На бумаге, естественно, Франция, а во всем остальном покажет и расставит все на свои места футбольное поле и мяч.

С Францией играли на юношеском чемпионате Европы U17. К сожалению, проиграли 0:1, но сейчас это совсем другая команда.

Не хочется оценивать наши шансы. Мы просто поедем в Словению в марте и сделаем свое дело. Наша задача номер один — выход из группы с первого места! Конечно, все возможно, но минимум со второго обязаны попадать в плей-офф.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01
Обязаны??? Кому ??? А остальные обязаны нам проиграть??? Думаю , что соперники думают иначе и тоже надеются выйти из группы. Всегда напрягают такие заявления . В ЛН должны были первое занимать, в ЕК обязаны были все в весну выходить, а на деле полный пшик получили. Так , что все эти оптимистические заявления гроша ломанного не стоят.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:58
срочно проверить на наркотики))))))))))))))
Сантус
Сантус
вчера в 22:58
Что всегда бесит,после жеребьёвки все машут шашками-мы можем,нам по силам,первое место.....не пи.....ли бы много,а просто делали....
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:56
Начались пустые слова... Пацаны просто поедьте и сыграйте от души.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:51
Ну раз надо,то надо!
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