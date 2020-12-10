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Дюков: «Сборной России надо решать задачу выхода из группы на ЧМ-2022»

вчера, 21:43

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной России.

Надо решать задачу выхода из группы. Для этого надо серьёзно готовиться к каждому матчу, проходных игр не будет. Если рассуждать, повезло ли нам с группой, то надо понимать, что сейчас об этом сложно сказать. Только накануне матчей можно об этом говорить, так как важно, в каком состоянии команды подойдут к конкретной игре. Будут ли они в форме, будут ли ключевые игроки. Есть такие команды, как Германия, Испания, Франция, для которых неучастие каких-то игроков в играх не будет катастрофой, потому что у них есть запас прочности. В нашей группе же важно состояние сборных перед матчами, но простых соперников у нас нет.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:12
Серьёзный ты однако !!! А сам то что для этого делаешь ??? Болтун !!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:03
я думал решать будете в стиле зенита))))))))))))))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:57
АХ,оставьте,ах,оставьте-
ваша песня не нова
не лукавьте,не лукавьте-
всё слова,слова,слова...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:48
Перед матчами состояние футболистов нашей сборной может быть преотличнейшим, полный комплект игроков, все здоровы и готовы играть, энтузиазма хоть отбавляй. Но как только звучит свисток о начале матча... Про финальный уже не говорю.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:47
С такими руководителями задача не решаемая.
Cat01
Cat01
вчера в 21:45
Это главное для нас
beefs
beefs
вчера в 21:44
чего гадать, играть нужно в каждом матче с полной самоотдачей...
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