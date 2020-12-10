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Дюков: «Футбол, в который мы играем, устарел»

вчера, 21:35

Президент РФС Александр Дюков оценил выступление российских клубов в еврокубках.

Если говорить о таком выступлении, этот сезон не является уникальным. Если говорить о причинах, их две. Первая — пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболели. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов. Вторая — тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушёл вперёд. Там другая интенсивность.

Играть в более спокойный футбол здесь очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходиться играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне. Также мы видим, что есть проблемы с действиями наших команд: меняются роли игроков в футболе, но и меняется важность командных взаимодействий. У нас не так много команд, которые способны коллективно прессинговать, и которые знают как из одной фазы переходить в другую. Это все работа тренеров, это важное направление, в котором нам нужно работать, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

Возможности нашего влияния? Мы не финансирует команды, у нас ограниченное влияние. Мы готовы к обсуждению, выносим обсуждения тенденций, делимся нашей аналитикой и проводим встречи с руководителями и тренерами. Все встречи проходят в рамках обучающих программ и семинаров. Только в рамках этого мы можем как-то влиять на клубы и тренеров. С другой стороны, есть возможность изменить через переформатирование чемпионата, нам нужно увеличить матчи с высокой интенсивность. 30 туров и все не с самой высокой интенсивностью. Этого не достаточно, чтобы наши были готовы быть конкурентными в Европе.

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Все комментарии
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 23:42
Турнирное положение решал судья (за деньги) а не командная игра вот поэтому не напрягаясь пешком по полю ходили - тут Дюков вина (крышевал продажных судей) на тебе и с больной головы на здоровую не перекладывай!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:18
А ты всё болтаешь ??? Умный?!!
Sanches65
Sanches65
вчера в 22:20
Ну вот не ждали....воскесло.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:04
А пандемия только у нас была?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:59
когда отставка устаревшего тренера?)))))))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:57
Хорошо, что хоть признал, что футбол устарел и то поставил вторым фактором. Первый фактор коснулся команд из всего мира, поэтому в принципе его можно и не трогать. А как собирается увеличивать количество матчей с высокой интенсивностью? В Первом круге определять первую восьмерку и вторую и разыгрывать чемпионство в первой восьмерке, а во втором - вылет из Лиги. А как-же нытье, что "Зенит" устал от многочисленных игр? Тогда выход - сократить лигу до 8-10 команд. А от обучающих программ и семинаров по-моему всегда толку не слишком много.
drug01
drug01
вчера в 21:43
Надо всем делать наш футбол более интересным
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:43
У руля футбола нашего
очень много индюков,
и один другого краше,
ну а главный тут-ДюкОв.

Нам спасти бы репутацию,
или обновить футбол,
а для этого люстрация
нам нужна,что б ты ушёл!
LOpp
LOpp
вчера в 21:42
Зато как же прекрасен Зенит!

STVA 1
STVA 1
вчера в 21:42
Зачем его что-то спрашивать
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:40
ФУтбол не стареет никогда.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:39
Спасибо тебе за зенит
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