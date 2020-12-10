Дюков: «Футбол, в который мы играем, устарел»

Президент РФС Александр Дюков оценил выступление российских клубов в еврокубках.

Если говорить о таком выступлении, этот сезон не является уникальным. Если говорить о причинах, их две. Первая — пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболели. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов. Вторая — тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушёл вперёд. Там другая интенсивность.

Играть в более спокойный футбол здесь очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходиться играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне. Также мы видим, что есть проблемы с действиями наших команд: меняются роли игроков в футболе, но и меняется важность командных взаимодействий. У нас не так много команд, которые способны коллективно прессинговать, и которые знают как из одной фазы переходить в другую. Это все работа тренеров, это важное направление, в котором нам нужно работать, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

Возможности нашего влияния? Мы не финансирует команды, у нас ограниченное влияние. Мы готовы к обсуждению, выносим обсуждения тенденций, делимся нашей аналитикой и проводим встречи с руководителями и тренерами. Все встречи проходят в рамках обучающих программ и семинаров. Только в рамках этого мы можем как-то влиять на клубы и тренеров. С другой стороны, есть возможность изменить через переформатирование чемпионата, нам нужно увеличить матчи с высокой интенсивность. 30 туров и все не с самой высокой интенсивностью. Этого не достаточно, чтобы наши были готовы быть конкурентными в Европе.