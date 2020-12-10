Дюков: «Нужно оставить существующий лимит на легионеров»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу лимита на легионеров в РПЛ .

Сложно давать оценку нынешнему лимиту, поскольку, во-первых, не завершен сезон, а, во-вторых, мы получили «черного лебедя» в виде пандемии. Она повлияла на весь футбол, включая сборную, еврокубки и РПЛ . Думаю, будет правильно на какое-то время остановиться на существующем формате лимита.

Какие плюсы в нем я вижу? Клубы критически посмотрели на своих легионеров, произошла определенная чистка. Россию покинуло определенное число сомнительных легионеров. В результате чуть больше игрового времени получили российские футболисты, в том числе молодые — до 21 года, до 24 лет. Это важно.

При этом в очередной раз повторюсь, что являюсь противником каких-либо лимитов. Но в данном случае у нас есть более актуальные вопросы. Нам, конечно, надо более серьезно заниматься детско-юношеским футболом. А просто двигая рычажок на пульте лимита на легионеров, ничего не изменим, в какую бы сторону его не перемещали. Чего-то добьемся, только пересмотрев подходы к подготовке юных футболистов.