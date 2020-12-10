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Дюков: «Нужно оставить существующий лимит на легионеров»

вчера, 22:18

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу лимита на легионеров в РПЛ.

Сложно давать оценку нынешнему лимиту, поскольку, во-первых, не завершен сезон, а, во-вторых, мы получили «черного лебедя» в виде пандемии. Она повлияла на весь футбол, включая сборную, еврокубки и РПЛ. Думаю, будет правильно на какое-то время остановиться на существующем формате лимита.

Какие плюсы в нем я вижу? Клубы критически посмотрели на своих легионеров, произошла определенная чистка. Россию покинуло определенное число сомнительных легионеров. В результате чуть больше игрового времени получили российские футболисты, в том числе молодые — до 21 года, до 24 лет. Это важно.

При этом в очередной раз повторюсь, что являюсь противником каких-либо лимитов. Но в данном случае у нас есть более актуальные вопросы. Нам, конечно, надо более серьезно заниматься детско-юношеским футболом. А просто двигая рычажок на пульте лимита на легионеров, ничего не изменим, в какую бы сторону его не перемещали. Чего-то добьемся, только пересмотрев подходы к подготовке юных футболистов.

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Gahi
Gahi
вчера в 23:51, ред.
Что то новое начинают придумывать Черный лебедь, все знают есть только одно страшное место это Белый лебедь. Пока молодое поколение футболистов не поймёт, чтобы достичь какого либо результата,  нужно пахать  днём и ночью и думать только о том, чтобы быть лучшим на футбольном поле. РФС нужно выработать четкую программу в каком направлении нужно идти, чтобы заинтересовать клубы в воспитание сильных футболистов и держать это под своим контролем. А каждый клуб должен сам определиться как решать  и воспитывать качественных футболистов. Подобрать детских тренеров  для академии клубов и совместно выработать общее  тактическое и техническое направление в подготовки игроков, которые безболезненно могут переходить из одной возрастной команды в другую. Но при этом не теряясь в развитии, а становится ещё более качественными футболистами.  В 2021 году пройдёт молодёжный чемпионат Европы и у  сборной есть хорошая возможность начать отсчёт нового десятилетия и стать хорошим ориентиром для всех юношеских и молодежных команд в подготовки клубами для сборной достойных футболистов.  Удачи всем и болейте только футболом.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:11
Футбольную "верхушку" не мешало бы потрясти, перезрели некоторые "фрукты" .
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:09
Свистун , свистеть не мешки ворочить !!! Когда делать хоть что-то будите, кучка прихлебаев - балтунов !!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:00
Дааа.. А что он может ещё сказать? Скоро окажемся в посеве в одних рядах с Мальтой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:00
Может стоило начать не с сомнительных легионеров а с сомнительных околофутбольных чиновников?
4RT
4RT
вчера в 22:48
А может дело не в "черном лебеде", а в "дятлах" у руля?
Бамбихрюк
Бамбихрюк
вчера в 22:35
Все кто так говорит - агент! И деньги там крутятся очень большие. Им все равно на игру команд. Главное навар бабла на игроках с паспортом нашим. Мерзость просто
Faustello
Faustello
вчера в 22:31
Он сказал ЧЕРНЫЙ лебедь????
))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:25
так вот оказывается в чём проблема)))))))))))) я то думал что много ворья и дураков))) а легионеров из сборной убрать нет желания?)))))))
beefs
beefs
вчера в 22:21
говорит хорошо, а делает?
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