Мбаппе покрасил волосы в голубой цвет

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сменил имидж. Звёздный форвард покрасил волосы в голубой цвет, поделившись фотографией в своём инстаграме.
Среда в Париже.
Напомним, что в матче против «Истанбула» Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сменил имидж. Звёздный форвард покрасил волосы в голубой цвет, поделившись фотографией в своём инстаграме.
Среда в Париже.
Напомним, что в матче против «Истанбула» Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов.
https://youtu.be/ye_vpDr8Hio
Почему это не Дзю!?))
Почему это не Дзю!?))