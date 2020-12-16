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Мбаппе покрасил волосы в голубой цвет

16 декабря 2020, 18:23

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сменил имидж. Звёздный форвард покрасил волосы в голубой цвет, поделившись фотографией в своём инстаграме.

Среда в Париже.

Напомним, что в матче против «Истанбула» Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов.

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Ozabot
Ozabot
16 декабря в 22:27
Чего только не сделаешь, если сильно хочешь к Пересу )))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Baggio R. (раскрыть)
16 декабря в 20:31
я его на поле таким не помню честно сказать...
Garry Green 1
Garry Green 1
16 декабря в 20:20
к переходу в реал готов )))
протон1
протон1
16 декабря в 19:49
медным купоросом покрасил. цветом показав свою натуру
DXTK
DXTK ответ Ruslan3132 (раскрыть)
16 декабря в 19:10
куда им всем до португальского геливого нарцисса .....молчали бы фаны реала......
Baggio R.
Baggio R. ответ Ruslan3132 (раскрыть)
16 декабря в 19:08
Ну конечно же, в Реале ведь никто и никогда не красил волосы)
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 19:03
В полку донов Педро прибыло.
kella
kella
16 декабря в 19:01
Когда в развитии останавливаются, - всякая дурь в голову лезет! Неймар это тоже проходил в свое время. Ну и чего он достиг в результате? Уже подбирается к тридцатнику а ЗМ так и не выиграл ни разу!
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 18:54
Неужели негритёнок голубой, не хочется верить.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
16 декабря в 18:51
Неймар по головке будет гладить ))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
16 декабря в 18:50
Готовится перейти в Реал
memphis
memphis
16 декабря в 18:42
В Зенит собрался
Ruslan3132
Ruslan3132
16 декабря в 18:42
атрофируется Мбаппе в Париже видимо и в футбольном и в морально-умственном плане...если так продолжит, нафиг он нужен в Реале ) такие пусть играют в Парижах и Каталониях разных...вон Навас тоже норм пацан был, в ПСЖ перешел покрасился ((( в контракте что ли записано там это
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 декабря в 18:39
Ахаахахаха!
Почему это не Дзю!?))
LOpp
LOpp
16 декабря в 18:34
Ужас
gwynb1eidd
gwynb1eidd
16 декабря в 18:32
лучше бы в зелёный, какой из него черепашка-ниндзя с голубой головой...
Faustello
Faustello
16 декабря в 18:32
Это ему Шомуродов шапочку подогнал!))
shlifen
shlifen
16 декабря в 18:27
"Чем бы ребёнок не тешился... " =))
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