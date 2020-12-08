У ФНЛ сменился логотип

Пресс-служба ФНЛ объявила о смене логотипа.

Сегодня мы представляем новый логотип, отвечающий актуальным тенденциям и вкусам ФНЛ .

Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться со стилистикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно.