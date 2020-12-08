У ФНЛ сменился логотип

Пресс-служба ФНЛ объявила о смене логотипа.
Сегодня мы представляем новый логотип, отвечающий актуальным тенденциям и вкусам ФНЛ.
Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться со стилистикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно.
Для индивидуализации в новый логотип ФНЛ заложена гибкая графическая составляющая, которая может выполнять самостоятельную роль — силуэт футболиста, играющего головой.
Друзья,— ФНЛ (@FNLeague) December 8, 2020
Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги. pic.twitter.com/pfQ7JDGc0R
Напомним, что недавно появился логотип Лиги Конференций.