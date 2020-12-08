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У ФНЛ сменился логотип

вчера, 11:50

Пресс-служба ФНЛ объявила о смене логотипа.

Сегодня мы представляем новый логотип, отвечающий актуальным тенденциям и вкусам ФНЛ.

Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться со стилистикой команд, спонсоров и партнеров. Благодаря простому аббревиатурному решению стыковка происходит гармонично и уместно.

Для индивидуализации в новый логотип ФНЛ заложена гибкая графическая составляющая, которая может выполнять самостоятельную роль — силуэт футболиста, играющего головой.

Напомним, что недавно появился логотип Лиги Конференций.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:41
Это важно и своевременно! Сразу у бедствующих клубов деньги появятся.
vilmontil
vilmontil
вчера в 16:32
Идея, может, и ничего, но исполнение отвратное. Мяч слишком высоко задвинут, цвет скучный, и вообще, чёрный кусок под мышкой игрока выглядит так, как будто он относится к букве Н, и создается ощущение, что там написано ФЙЛ.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 14:52
"Современные тенденции" дизайна - ублюдочный 77минимализм, чтобы на сраных смартфончиках в социалочках смотрелось. Да и то слишком много элементов! Зачем футболист, зачем шестигранник, в конце концов?! Оставьте один круг. Будет идеальный современный - имбецильный - логотип.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:10
Логотип обычный. Но цвет ужасный. Я надеюсь, фон сменят.
alexamit
alexamit
вчера в 13:22
Больше делать нечего,как менять картинку турнира!Совсем спятили!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 13:07
Уродство... Самое смешное, что они поменяли аватарку рядом с названием канала в Твиттере и видно, насколько это ущербно смотрится...
Пердивбург
Пердивбург
вчера в 12:43
Под этот логотип нужнен слоган "ФНЛ. У нас головой играют, а не думают"
112910415
112910415
вчера в 12:32
простенько, скромненько ...
кто-то денежки освоил !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:25, ред.
Ну что же, самое время логотип менять. Заняться - то больше нечем чиновникам. А вот спроси меня, как выглядел прежний - и не отвечу, потому что мы смотрим футбол, а на логотип внимания не обращаем. А как торжественно всё обставили: "актуальные тенденции... обязан свободно уживаться... гибкая графическая составляющая..." , одним словом - музыка, ласкающая слух болельщика. Бездельники. И последнее: в очередной раз прихожу к выводу об ущербности мышления российских чиновников всех уровней. И мы ещё с такими "товарищами" хотели построить коммунизм. В каменный век с дубинками и пещерами не свалиться бы.
Faustello
Faustello
вчера в 12:16
ФНЛ нереальными темпами развивается, я к новому старому ещё не привык, а они уже вышли на другой уровень!))
shlomo
shlomo
вчера в 12:15
Да уж....на сколько можно судить ( я конечно не особо художник), но каким образом "играющий головой футболист" отображает гибкую графическую составляющую ....и более непонятно, каким образом он должен свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров.....если не ошибаюсь эти разговоры велись чуть ли не весной....есть более серьезные вопросы самой лиги ФНЛ и ими нужно заниматься, а не всякой ерундистикой, которая никому не нужна...
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 12:15
Логотип, на который была потрачена приличная сумма. Новый лого жизненно необходим сейчас Лиге. Других проблем, ведь нет... Простите за негатив. И не в моих полномочиях заниматься освоением бюджета. Но лучше бы потратили время и средства в иное русло. Это как на стену, которая разваливается, повесить плакат. И красиво, и не видно проблем. Мое субъективное мнение.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 11:53
Пердивный какой-то логотип. Гыгыгы
beefs
beefs
вчера в 11:52
чем бы дитя не тешилось...
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