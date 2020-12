Голкипер «Ливерпуля» дебютировал в АПЛ в матче 11-го тура против «Вулверхэмптона» (4:0).

22-летний ирландец вышел на игру в футболке, на которой была пропущена одна буква «Е» в фамилии. После перерыва футболист вернулся на поле с правильной фамилией.

Liverpool have misspelled the name on Caoimhin Kelleher's jersey on his Premier League debut 🤦‍♂️ #LIVWOL pic.twitter.com/fJCM07oPEP