Весёлая традиция латиноамериканского футбола. В Европе такого не увидишь

1607259805

06 декабря 2020, 16:03

«Соккер.ру» рассказывает о вакцинации от высокомерия.

Это ведь «Photoshop» или результат пари, верно?

Случилось это в «Масатлане». Звучит, как название плохого лекарства, но это команда высшей лиги Мексики. Клуб основан 2 июня 2020-го в штате Синалоа, который в мире знают по одной грустной причине, из-за знаменитого одноименного Тихоокеанского картеля.

Там живут главные «наркос» Мексики. По оценкам экспертов 60 % трафика на территорию США идет через них. А властям штата Синалоа хочется, чтобы их города ассоциировались не только с жуткими историями о безумных бандитах. Поэтому открыли стадион за 2.4 миллиарда рублей и экстренно выкупили франшизу для высшей лиги.

«Масатлан» уже отыграл Апертуру, первую часть сезона. К слову, в честь медиков, что ведут борьбу с пандемией COVID-19, чемпионат переименовали в «Torneo Guard1anes 2020», то есть «Турнир защитников» с цифрой «1» для подчеркивания, кто важен мексиканцам и кому они благодарны.

А вот с буквальной защитой у юного клуба не все гладко – финишировали низко, пропустив в 17 турах 31 гол, второй худший результат чемпионата. Но сейчас о «Масатлане» узнал весь мир, поскольку новички первой команды выглядят вот так:

A Mexican tradition for their first pre-season with the first team. 🤣 pic.twitter.com/qdLyIaTMOa — Sunday League Footy (@SundayChants) December 5, 2020

Не шутка, не ретушь. Фотографии разлетелись по всему футбольному миру. И многим, кто видит вот это, поначалу кажется, что речь о странном пари внутри команды, поэтому проигравшие вынуждены жить с выбритыми лысинами или клочками волос на голове. Но это давняя традиция.

В Северной и Южной Америке тысячи парней ходили с такими стрижками. Обряд инициации новичка или юного спортсмена. Изначальный смысл понятный – чтобы не зазнавался. В обряде можно найти массу поводов для внутренних шуток. Особенно в мире, где каждый успевает сделать на телефон десятки фото людей с такой «прической».

Сын Симеоне и остальные прошли через такое же?

Футболисты объясняют, что подобное случается раз в жизни – после включения во взрослый состав. По мнению игроков, эта легкая дедовщина наоборот радует. Значит, доросли до взрослой команды. Получил страшную прическу, а потом идти к барберам, как Видаль или Погба.

В футболе традиция в основном аргентинская и мексиканская. Молодые футболисты «Бока Хуниорс» год назад получили по эксклюзивной стрижке от звезд клуба Тевеса. Кого-то постригли под средневекового монаха – хоть в фильм по роману Умберто Эко отправляй, расследовать убийства. Еще можно пугать детей на улицах Буэнос-Айреса:

Four Boca Juniors youngsters were tricked into getting horrendous haircuts as part of their first team initiation 😂 pic.twitter.com/wO3LvqweyB — ESPN UK (@ESPNUK) January 14, 2019

В «Ривер Плейт» тоже чтят обряд. Например, Джованни Симеоне в июле 2013-го года перевели в первый состав клуба. И тренировался с удивительной прической – под плохо постриженного самурая из фильмов Куросавы. Люди в Европе редко знают об этой фишке, поэтому многим тогда показалось, что у младшего Симеоне ужасный вкус:

Giovanni, the son of Diego Simeone and River Plate player, has the worst haircut I've ever seen. Fact. pic.twitter.com/KnCD828iLY — Daniel Storey (@danielstorey85) July 18, 2013

Конечно, не все юниоры проходят через такое. Но даже во вторых лигах в Аргентине можно найти примеры, когда тренер, что прошел через подобное в юности, вспоминает веселье и позволяет опытным игрокам выбрить на головах молодежи нечто странное и привлекающие к ним внимание на улицах:

#PretemporadaBohemia La bienvenida para los juveniles: Tenaglia, Esmail, Barria, Velardi, Castro, Bacher y Previtali pic.twitter.com/SroieHrapZ — Atlanta Oficial (@atlantaoficial) January 8, 2016

В Мексике хавбек Гузман, когда ему было 18 лет, дебютировал за клуб «Пачука» в образе Роналдо. Старшие напарники сделали ему чубчик, как у бразильца на ЧМ -2002, но схитрили – специально оставили волосы сзади, чтобы не получить вместо инициации отсылку к великому форварду:

Club Tijuana have haircut initiations for young players who come into their first team.



They really gave 18-year-old Victor Guzman a Ronaldo 2002 World Cup look 😳 pic.twitter.com/BAzTZ2Y2c4 — B/R Football (@brfootball) July 26, 2020

В Европе есть свои обряды инициации в футболе?

Понятно, откуда растут корни страшных стрижек для салаг – из армии. Но в США теперь сложнее побрить голову молодому футболисту, чтобы не обвинили в буллинге, возрастной или расовой дискриминации. А раньше такое видели в американском футболе, регби и соккере на разных уровнях.

У латиноамериканцев – мексиканцев и аргентинцев, может быть еще и связь с историей. Племена, что населяли земли двух Америк, использовали прически как отличительные знаки. Не исключено, что процесс инициации молодого воина включал выбривание на голове смешных знаков на время.

А поскольку футбол – безопасная имитация войны, то не удивительно, что во многих клубах и сборных есть обряды посвящения новичка «армии». Но в основном речь о пении. В Англии и Италии почти все новобранцы клубов исполняют песни на командных обедах. Причем смысл понятен – высмеять караоке.

Но есть и мастера жанра. У великого хохмача Рейны есть любимая песня для инициаций — «La Bamba» мексиканской группы «Los Lobos». С намеком текст, ведь поет, что он капитан, а не матрос. В «Милане», «Астон Вилле» и «Лацио» ее слышали совсем недавно:

I love him already pic.twitter.com/RG56QOw7Ik — Eli (@EliAVFC) January 17, 2020

Но всем вокруг веселее, когда новичок сборной или команды не умеет петь. Не будем называть фамилии футболистов, что провалились на кастинге «Голоса», ведь это просто развлечение. Как и известный коридор «Зенита». У чемпионов России свой обряд посвящения или поздравления с важными событиями ли днями рождения.

А вот традиция с прическами в России вряд ли прижилась бы. Могли получить конфликты, ведь важен культурный подтекст. Для парней из США , Мексики или Аргентины странные стрижки молодых в спорте – отсылка к древним армейским приколам. Это как не брить бороды в хоккее.

Спорт – место традиций и суеверий. И хорошо, что есть еще на карте места, где богатых молодых людей могут побрить, чтобы над ними несколько недель прикалывались. Ведь в целом популярна «сancel culture» (культура отмены) – феномен, когда к известным людям придираются по надуманным или мелочным поводам.

Прямо сейчас двух очень известных в России блогеров распинают в Сети, поскольку один выставил видео с «Тик-ток», где молодая девушка добровольно показывает грудь, а второй отреагировал вот так: «Ахаххаха». Вот и со стрижками похожая история могла приключиться. Например, если бы Дзюба с Ловреном в шутку побрили юниоров из «Зенита-2» – могли пойти по 282 статье.

При этом всем обычно плевать, когда есть реальная дедовщина и реальный буллинг. Так устроены люди – переключаться на мелочи с важного. Но давайте вспомним слова известного героя: «Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны. Умное лицо ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь».