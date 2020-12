Появился логотип Лиги Конференций Европы

В Сети появился логотип нового европейского турнира Лиги Конференций Европы.

Напомним, что с лета 2021 года в зоне УЕФА будет три еврокубка по 32 участника – 96 команд сыграют осенью в групповых раундах ЛЧ , ЛЕ и ЛК – новой Лиге Конференций.

Отметим, что логотип ЛК очень похож на лого ЛЕ .