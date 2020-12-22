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«Барселона» готова продать Коутиньо

сегодня, 00:27

«Барселона» готова расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.

Как сообщается, каталонский клуб планирует выставить бразильца на трансфер. «Сине-гранатовые» рассчитывают выручить с продажи Коутиньо около 50 млн евро.

Ранее агент футболиста заявил, что Филиппе хочет остаться в «Барселоне».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:26
Сломали бразильца, теперь продают
ДСА
ДСА
сегодня в 04:49
Хоть с убытком, но продать нужно.
1bear
1bear ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:23
спасибо за подробное объяснение !...
Mangur
Mangur
сегодня в 01:12
Не все желания исполнимы. В Газпром, где мечты сбываются.
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 01:11
Состоит из двух ставок ТБ(2,5) и ТБ(3).
Меньше 3х мячей - проигрыш обеих, больше 3х - выигрыш.
Если три мяча забито, сыграет только ТБ(2,5), по ТБ(3) возврат в размере половины ставки с расчётом 1.
1bear
1bear ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:06
значит я в тоталах совсем ничего не понимаю...что значит ТБ больше 2,75 ???
alexgurzan
alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 01:02
Всё сходится.
1bear
1bear
сегодня в 00:57, ред.
что-то у меня не сходится баланс за 21.12 - просьба пересчитать..!!
написано выигрыш 869 ???
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:46
А так, кто его купит за такие деньги?
К сожалению у него ничего не получается и при Кумане, Барселона не его команда походу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:45
Дорогой , но не помог совсем - провальный трансфер.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Carradona (раскрыть)
сегодня в 00:44
В Баварии он чаще со скамейки выходил..
В Ливерпуле был хорош.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:44
За 50 млн будет феерить в каталонии еще пару лет)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:43
Эх, вот бы вместо малкома его в зенит, точно бы брюгге обыграли
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:38
Непростое финансовое положение вынуждает избавляться от ставших ненужными дорогостоящих приобретений. Единственная проблема найти покупателя для некогда топового футболиста.
drug01
drug01
сегодня в 00:38
Будут строить новую команду!
Carradona
Carradona
сегодня в 00:35
Так проблема то не в бразильце, а в том что его не умеют использовать тренеришки барсы, в ЛФК и Баварии божил. А может Гном ему там кнопки в бутсы подсовывает)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:30
Вопрос только кто ег возьмёт
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