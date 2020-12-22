«Барселона» готова продать Коутиньо

«Барселона» готова расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо.
Как сообщается, каталонский клуб планирует выставить бразильца на трансфер. «Сине-гранатовые» рассчитывают выручить с продажи Коутиньо около 50 млн евро.
Ранее агент футболиста заявил, что Филиппе хочет остаться в «Барселоне».
Меньше 3х мячей - проигрыш обеих, больше 3х - выигрыш.
Если три мяча забито, сыграет только ТБ(2,5), по ТБ(3) возврат в размере половины ставки с расчётом 1.
Меньше 3х мячей - проигрыш обеих, больше 3х - выигрыш.
Если три мяча забито, сыграет только ТБ(2,5), по ТБ(3) возврат в размере половины ставки с расчётом 1.
написано выигрыш 869 ???
написано выигрыш 869 ???
К сожалению у него ничего не получается и при Кумане, Барселона не его команда походу.
К сожалению у него ничего не получается и при Кумане, Барселона не его команда походу.
В Ливерпуле был хорош.
В Ливерпуле был хорош.