Фарре: «Есть вариант, при котором „Барса“ подпишет Неймара за 45 млн евро»

Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре заявил, что форвард ПСЖ Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.
Неймара будут рады в «Барселоне», но первое, что он должен сделать, это отозвать свои требования и попросить прощения. Мы поговорили с его людьми, и они сказали нам о «возвращении домой».
Кто отказался бы иметь в своей команде третьего лучшего игрока в мире? Есть вариант, при котором Неймар подаст запрос на трансфер. Тогда мы сможем купить его за 40-45 млн евро.
Похоже на предвыборные обещания.
Похоже на предвыборные обещания.
Я прям так и вижу - валяющийся в грязи Неймар, умоляющий взять его в Барселону с зарплатой 1 евро в год.
Я прям так и вижу - валяющийся в грязи Неймар, умоляющий взять его в Барселону с зарплатой 1 евро в год.
У меня такое ощущение, что скоро Бартомеу вы будете вспоминать добрым словом..
У меня такое ощущение, что скоро Бартомеу вы будете вспоминать добрым словом..
Картина маслом, - лукавый Фарре и Неймар с мольбою на коленях...
Картина маслом, - лукавый Фарре и Неймар с мольбою на коленях...