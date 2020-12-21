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Фарре: «Есть вариант, при котором „Барса“ подпишет Неймара за 45 млн евро»

сегодня, 18:58

Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре заявил, что форвард ПСЖ Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.

Неймара будут рады в «Барселоне», но первое, что он должен сделать, это отозвать свои требования и попросить прощения. Мы поговорили с его людьми, и они сказали нам о «возвращении домой».

Кто отказался бы иметь в своей команде третьего лучшего игрока в мире? Есть вариант, при котором Неймар подаст запрос на трансфер. Тогда мы сможем купить его за 40-45 млн евро.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 22:34
Когда же Гризману дадут приз немытые косички.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 22:34
купят у какого то риверплея Неймара за 45 лямов. ахаха! Он попросит прощение,за то,что раньше не перешёл....за 1лям в год,готов будет и в грязи повалаяться и чистушки про Месси спеть и присягнуть на верность космическому Королю.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:51
Неймар вроде как счастлив в ПСЖ, ждет к себе Месси.
Похоже на предвыборные обещания.
safari-05
safari-05
сегодня в 21:46
Одного из трёх хоть сказал бы, кто третьегоrd как то не очень звучит.
An Jo
An Jo
сегодня в 21:27
За такие бабки его и Зенит с радостью купит. Даже двух Неймаров по 45 млн!
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 21:02
Во сне гнома, разве что.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 20:47
как отбираются кандидаты в президенты Барсы? ))) Пусть справку от психолога прежде берут ))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:38
Требования заведомо невыполнимые.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:13
Предвыборный ход кандидата.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:12
Лучше Месси продать.
RoArt
RoArt
сегодня в 20:02
"отозвать свои требования и попросить прощения"
Я прям так и вижу - валяющийся в грязи Неймар, умоляющий взять его в Барселону с зарплатой 1 евро в год.
RoArt
RoArt
сегодня в 20:00
Что курят президенты Барселоны?
У меня такое ощущение, что скоро Бартомеу вы будете вспоминать добрым словом..
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 19:30
А ещё есть вариант подписать его бесплатно - нужно лишь подождать когда истечёт контракт)
particular
particular
сегодня в 19:14
Очень впечатляет вариативность ещё несостоявшегося президента...
Картина маслом, - лукавый Фарре и Неймар с мольбою на коленях...
Навзир
Навзир
сегодня в 19:13
Этому больше не наливать. 🤦‍♂
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:11
Распродажа по ходу в ПСЖ!
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 19:01
Амортизировался колобок)
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу
сегодня в 19:00
Лет десять только подождать придется)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:00
Скидка какая-то на бразильца
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