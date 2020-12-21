Фарре: «Есть вариант, при котором „Барса“ подпишет Неймара за 45 млн евро»

Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре заявил, что форвард ПСЖ Неймар хочет вернуться в каталонский клуб.

Неймара будут рады в «Барселоне», но первое, что он должен сделать, это отозвать свои требования и попросить прощения. Мы поговорили с его людьми, и они сказали нам о «возвращении домой».

Кто отказался бы иметь в своей команде третьего лучшего игрока в мире? Есть вариант, при котором Неймар подаст запрос на трансфер. Тогда мы сможем купить его за 40-45 млн евро.