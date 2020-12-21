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«Арсенал» намерен подписать форварда «Валенсии» Макси Гомеса

сегодня, 15:25

Нападающий «Валенсии» Макси Гомес является трансферной целью лондонского «Арсенала», сообщает Daily Mail.

24-летний форвард имеет в своем соглашении с «Валенсией» пункт об освобождении от контракта, если клуб-покупатель заплатит 140 миллионов евро. В свою очередь «Валенсия», как отмечается, отчаянно пытается собрать средства на фоне финансового кризиса и будет не против продать Гомеса.

Макси забил 14 голов в 53 матчах во всех турнирах за «Валенсию» с момента прихода в клуб из «Сельты» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» выделит деньги Артете на усиление состава.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 22:20
Старику Венгеру бы в свое время такие финансовые вливания, уж он бы нашел им грамотное применение...
A.S.A
A.S.A ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 19:06
Я возможно повторюсь, я не оправдываю Артету, но нам болельщикам придется терпеть это, раз рукаводство верит в него еще и деньги выделяет....
Очень надеюсь что хотя бы в десятку попайдем благо еще что плотность в таблице такова, что пару побед поднимают тебя на несколько ступенек вверх...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 17:18
Ну ок, Салиба, Тирни, Пепе, Партей - все важные игроки в своих бывших командах, плюс Себальос - неплохой мид, плюс для глубины Луис и Виллиан, плюс Артета сам сплавил старательных Гендузи (который отлично играет в "Герте") и Мартинеса. Тут все равно речь о том, что у человека выше крыши ресурсов, чтобы быть хотя бы середняком.
A.S.A
A.S.A ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 16:12
Если мне не изменяет память, то под Артету купили только Габриэля Парти и Мари...
Рунарссона за покупку можно не считать...всего 2 ляма
Вилиан и Соашеш свободные агенты, Себальос аренда
А Пепе Салиба и Луиз это покупки Эмири...
Я не оправдываю Артету, но помоему было так...но я могу и ошибаться
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:52
Судя по таблице АПЛ, вариант с Пэлас или Вест Хэмом был бы для Гомеса куда более перспективным.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:50
Под менеджера купили уже игроков на 200 миллионов + ему достались Пепе, Салиба и т.п., он не показывает никакой игры, а команда играет на уровне самых слабых команд АПЛ с игроками уровня Шипа, вывод - дать ему больше денег на покупки. Это по-кроенковски, по-донному!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:48
Я не удивлюсь, они 80 миллионов за Пепе отдали и позволяют держать его на лавке. Теперь дали космический контракт Обаме, он забил на футбол и команде нужен новый форвард.

Главное, что нужно знать о Кроенке - если есть где-то дно, то ковбой-альфонс с его сынком, аутистом Джошем, его с одного наскока пробьют.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:44
140 мультов евро!!! Вы верите чтоб Кронке дал столько денег Еще и на одного игрока!!???
Cat01
Cat01
сегодня в 15:27
Надо брать скорей
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