«Арсенал» намерен подписать форварда «Валенсии» Макси Гомеса

Нападающий «Валенсии» Макси Гомес является трансферной целью лондонского «Арсенала», сообщает Daily Mail.
24-летний форвард имеет в своем соглашении с «Валенсией» пункт об освобождении от контракта, если клуб-покупатель заплатит 140 миллионов евро. В свою очередь «Валенсия», как отмечается, отчаянно пытается собрать средства на фоне финансового кризиса и будет не против продать Гомеса.
Макси забил 14 голов в 53 матчах во всех турнирах за «Валенсию» с момента прихода в клуб из «Сельты» в 2019 году.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» выделит деньги Артете на усиление состава.
Очень надеюсь что хотя бы в десятку попайдем благо еще что плотность в таблице такова, что пару побед поднимают тебя на несколько ступенек вверх...
Очень надеюсь что хотя бы в десятку попайдем благо еще что плотность в таблице такова, что пару побед поднимают тебя на несколько ступенек вверх...
Рунарссона за покупку можно не считать...всего 2 ляма
Вилиан и Соашеш свободные агенты, Себальос аренда
А Пепе Салиба и Луиз это покупки Эмири...
Я не оправдываю Артету, но помоему было так...но я могу и ошибаться
Рунарссона за покупку можно не считать...всего 2 ляма
Вилиан и Соашеш свободные агенты, Себальос аренда
А Пепе Салиба и Луиз это покупки Эмири...
Я не оправдываю Артету, но помоему было так...но я могу и ошибаться
Главное, что нужно знать о Кроенке - если есть где-то дно, то ковбой-альфонс с его сынком, аутистом Джошем, его с одного наскока пробьют.
Главное, что нужно знать о Кроенке - если есть где-то дно, то ковбой-альфонс с его сынком, аутистом Джошем, его с одного наскока пробьют.