«Арсенал» намерен подписать форварда «Валенсии» Макси Гомеса

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сегодня, 15:25

Нападающий «Валенсии» Макси Гомес является трансферной целью лондонского «Арсенала», сообщает Daily Mail.

24-летний форвард имеет в своем соглашении с «Валенсией» пункт об освобождении от контракта, если клуб-покупатель заплатит 140 миллионов евро. В свою очередь «Валенсия», как отмечается, отчаянно пытается собрать средства на фоне финансового кризиса и будет не против продать Гомеса.

Макси забил 14 голов в 53 матчах во всех турнирах за «Валенсию» с момента прихода в клуб из «Сельты» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» выделит деньги Артете на усиление состава.