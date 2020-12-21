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Маттеус: «Уже в 20 лет Холанд является настоящей машиной. Он незаменим»

вчера, 23:20

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высоко отозвался об игровых качествах форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Уже в 20 лет Холанд является настоящей машиной. Он незаменим. В Дортмунде к Эрлингу относятся так же, как к Роберту Левандовски в «Баварии». Он не только забивает голы, но и ведёт за собой команду. В 20 лет он является лидером.

Он также работает в обороне, что мне действительно нравится. Левандовски делает то же самое. Холанд не из тех, кто просто остается впереди. Это огромный плюс для 20-летнего игрока, когда ты думаешь не только о себе, но и о своей команде.

Этот позитив, который он излучает, передаётся команде, поэтому я думаю, что когда-нибудь Холанд покинет «Боруссию» и сделает следующий шаг. Он уже готов уйти из клуба.

Напомним, что вчера Холанд был признан игроком года в Норвегии.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
Супер игрок!
drug01
drug01
вчера в 23:37
А что будет дальше!!!!
Spellman
Spellman
вчера в 23:26
Сейчас наверное Сульшер и Вуди Вудпеккер локти кусают. Он был нужнее Санчо в команде, где не умеют забивать.
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