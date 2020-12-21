Маттеус: «Уже в 20 лет Холанд является настоящей машиной. Он незаменим»

Бывший футболист «Баварии» высоко отозвался об игровых качествах форварда дортмундской «Боруссии» .

Уже в 20 лет Холанд является настоящей машиной. Он незаменим. В Дортмунде к Эрлингу относятся так же, как к Роберту Левандовски в «Баварии». Он не только забивает голы, но и ведёт за собой команду. В 20 лет он является лидером.

Он также работает в обороне, что мне действительно нравится. Левандовски делает то же самое. Холанд не из тех, кто просто остается впереди. Это огромный плюс для 20-летнего игрока, когда ты думаешь не только о себе, но и о своей команде.

Этот позитив, который он излучает, передаётся команде, поэтому я думаю, что когда-нибудь Холанд покинет «Боруссию» и сделает следующий шаг. Он уже готов уйти из клуба.