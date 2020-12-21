Десайи: «У Лэмпарда нет той команды, которая была у Анчелотти и Моуриньо»

Бывший полузащитник «Челси» считает, что главный тренер «синих» способен привести клуб к чемпионству в АПЛ .

Я просто счастлив, что у нас есть надежда с Лэмпардом. Мы могли бы добиться второго места в АПЛ в надежде, что в конечном итоге сможем выиграть и титул.

У него нет устоявшейся команды, которая была у Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо. При них было ощущение, что «Челси» должен выигрывать Премьер-Лигу или Лигу чемпионов. Сейчас такого нет.

Я чувствую, что у Лэмпарда все хорошо. В наши дни, когда трансферный рынок таков, каков он есть, это нелегко.