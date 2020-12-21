Десайи: «У Лэмпарда нет той команды, которая была у Анчелотти и Моуриньо»

Бывший полузащитник «Челси» Марсель Десайи считает, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард способен привести клуб к чемпионству в АПЛ.
Я просто счастлив, что у нас есть надежда с Лэмпардом. Мы могли бы добиться второго места в АПЛ в надежде, что в конечном итоге сможем выиграть и титул.
У него нет устоявшейся команды, которая была у Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо. При них было ощущение, что «Челси» должен выигрывать Премьер-Лигу или Лигу чемпионов. Сейчас такого нет.
Я чувствую, что у Лэмпарда все хорошо. В наши дни, когда трансферный рынок таков, каков он есть, это нелегко.
Они потеряли Азара, это был большой удар. Трудно сказать, когда «Челси» сможет выиграть АПЛ или Лигу чемпионов. Это может занять больше двух лет.
Ранее Десайи высказался о влиянии Златана Ибрагимовича на «Милан».