Аллан: «Анчелотти знает, как сделать счастливыми всех в команде»

Полузащитник Аллан поделился впечатлениями от своей игры за «Эвертон», а также выразил восхищение работой главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти.
«Эвертон» — это большой клуб с огромной историей. Кроме того, здесь свой спортивный проект, планы по строительству нового стадиона и Анчелотти в качестве тренера. Всё это здорово.
Поэтому, когда мне представилась возможность перейти сюда, я не стал думать дважды. Я принял предложение. Быть здесь, играть в АПЛ и носить футболку «Эвертона» — это действительно мечта.
Анчелотти — великолепный человек, он тот, кому удается сделать счастливыми всех членов команды. Он знает, как обращаться с игроками каждый день, что очень важно, потому что ему удается получить от игроков отдачу на все 100%.
Напомним, что Аллан работал под руководством Анчелотти ещё в «Наполи». В сентябре бразилец перебрался в «Эвертон» к своему бывшему наставнику.