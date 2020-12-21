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Аллан: «Анчелотти знает, как сделать счастливыми всех в команде»

сегодня, 17:55

Полузащитник Аллан поделился впечатлениями от своей игры за «Эвертон», а также выразил восхищение работой главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти.

«Эвертон» — это большой клуб с огромной историей. Кроме того, здесь свой спортивный проект, планы по строительству нового стадиона и Анчелотти в качестве тренера. Всё это здорово.

Поэтому, когда мне представилась возможность перейти сюда, я не стал думать дважды. Я принял предложение. Быть ​​здесь, играть в АПЛ и носить футболку «Эвертона» — это действительно мечта.

Анчелотти — великолепный человек, он тот, кому удается сделать счастливыми всех членов команды. Он знает, как обращаться с игроками каждый день, что очень важно, потому что ему удается получить от игроков отдачу на все 100%.

Напомним, что Аллан работал под руководством Анчелотти ещё в «Наполи». В сентябре бразилец перебрался в «Эвертон» к своему бывшему наставнику.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 19:25
Наполи побольше
ДСА
ДСА
сегодня в 18:44
На этого тренера можно понадеяться.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:15
У каждого тренера есть свой любимчик.
beefs
beefs
сегодня в 18:10
иголочка с ниточкой, это нормально..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:58
У него огромный опыт,конечно знает!
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