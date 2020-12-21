Аллан: «Анчелотти знает, как сделать счастливыми всех в команде»

Полузащитник Аллан поделился впечатлениями от своей игры за «Эвертон», а также выразил восхищение работой главного тренера «ирисок» .

«Эвертон» — это большой клуб с огромной историей. Кроме того, здесь свой спортивный проект, планы по строительству нового стадиона и Анчелотти в качестве тренера. Всё это здорово.

Поэтому, когда мне представилась возможность перейти сюда, я не стал думать дважды. Я принял предложение. Быть ​​здесь, играть в АПЛ и носить футболку «Эвертона» — это действительно мечта.

Анчелотти — великолепный человек, он тот, кому удается сделать счастливыми всех членов команды. Он знает, как обращаться с игроками каждый день, что очень важно, потому что ему удается получить от игроков отдачу на все 100%.