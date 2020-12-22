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Штоффельсхаус: «Мы с Сёминым были на пути к созданию топ-клуба»

вчера, 21:38

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о работе с экс-наставником «железнодорожников» Юрием Сёминым.

Не секрет, что у нас иногда расходились мнения. Но мы уважаем друг друга. Мы оба хотели для клуба самого лучшего. И вместе добились успеха. Вот почему тема нового тренера на самом деле не возникала, когда я работал в «Локомотиве». В Германии мы говорим: никогда не меняйте работающую систему.

Как я сказал, в некоторых вопросах мы действительно занимали разные позиции. У нас всегда были страстные дискуссии — после таких обсуждений мы злились друг на друга, но всегда остывали. В конце концов, у нас обоих была одна цель: добиться успеха с командой. И, как мне кажется, мы были на пути к созданию топ-клуба. Жаль, что всё так закончилось.

Я запомнил Сёмина уверенным в себе сильным человеком, который по-настоящему любит «Локо». Он всегда отдавал всего себя клубу.

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:42
про меня забыл напомнить
pomor45
pomor45
вчера в 22:04
Не доТОПали.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:04
Работающую систему заменили на систему со сбоем.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:54
это уже история
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:49
В паровозе главное пускать пар в поршень, а не в свисток ))
shlomo
shlomo
вчера в 21:39
Ну что было, того уже не вернуть
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