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МакМанаман: «Невероятно, но некоторые болельщики сомневались в Фирмино»

сегодня, 14:59

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив МакМанаман в интервью BT Sport похвалил форварда команды Роберто Фирмино.

Это невероятно, но некоторые болельщики и эксперты действительно сомневались в его способностях. Да, Жота отлично себя проявил, но я слышал мнение, что он якобы усадил Фирмино на скамейку. А теперь Роберто вернулся, забив отличный гол в ворота «Тоттенхэма»! Стоит отметить и его игру с «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 16:52
На самом деле, они "разного профайла игроки". Один связывает линии и играет больше в прессинге и подыгрыше, а второй - забивной скоростной вингер с ударом с двух ног. Так что думаю "не выход" Фирмино в некоторых матчах, скорее объяснялся тактическими соображениями Клоппа на конкретную игру. Но не исключаю, что сам Юрген, мог это использовать и как средство "давления" на Фирмино =)
Чего греха таить, и на соккере многие болельщики Ливерпуля сомневались в полезности Фирмино, но для болельщиков - это нормально, ведь они не всегда знают "внутреннюю кухню" клубов. Главное, что теперь все опять понимают ценность роли Фирмино на поле =)
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 16:35, ред.
Блин, но Жота ведь по факту усадил Фирмино на лавку до травмы. Смысл это отрицать?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:04
Мы в нём не сомневались!
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