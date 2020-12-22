МакМанаман: «Невероятно, но некоторые болельщики сомневались в Фирмино»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив МакМанаман в интервью BT Sport похвалил форварда команды Роберто Фирмино.
Это невероятно, но некоторые болельщики и эксперты действительно сомневались в его способностях. Да, Жота отлично себя проявил, но я слышал мнение, что он якобы усадил Фирмино на скамейку. А теперь Роберто вернулся, забив отличный гол в ворота «Тоттенхэма»! Стоит отметить и его игру с «Кристал Пэлас».
Чего греха таить, и на соккере многие болельщики Ливерпуля сомневались в полезности Фирмино, но для болельщиков - это нормально, ведь они не всегда знают "внутреннюю кухню" клубов. Главное, что теперь все опять понимают ценность роли Фирмино на поле =)
Чего греха таить, и на соккере многие болельщики Ливерпуля сомневались в полезности Фирмино, но для болельщиков - это нормально, ведь они не всегда знают "внутреннюю кухню" клубов. Главное, что теперь все опять понимают ценность роли Фирмино на поле =)