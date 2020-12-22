МакМанаман: «Невероятно, но некоторые болельщики сомневались в Фирмино»

Бывший игрок «Ливерпуля» в интервью BT Sport похвалил форварда команды .

Это невероятно, но некоторые болельщики и эксперты действительно сомневались в его способностях. Да, Жота отлично себя проявил, но я слышал мнение, что он якобы усадил Фирмино на скамейку. А теперь Роберто вернулся, забив отличный гол в ворота «Тоттенхэма»! Стоит отметить и его игру с «Кристал Пэлас».