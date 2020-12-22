Журналист Везирян: «Жардим сможет преуспеть в России со „Спартаком“»

Журналист французского издания L’Equipe Тибо Везирян прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Монако» может возглавить «Спартак».

О приезде Леонарду Жардима в Москву я пока ничего не слышал, если честно. По крайней мере, во французских СМИ это сейчас не обсуждается. Но я думаю, это хорошая идея: он проделал действительно отличную работу во Франции. Под его руководством «Монако» был одной из самых умных команд в Европе, когда он вывел их в Лигу чемпионов и дошел до полуфинала.

Правда, вскоре Жардима уволили из клуба, оставив с огромной кучей денег, а его возвращение воспринималось здесь как ограбление банка. Это была безусловная ошибка клуба, ведь камбэк совсем не сработал, и потом Жардим снова ушел. Но футболисты очень любили его, хотя иногда некоторым казалось, что их тренировки недостаточно интенсивные.

Примечательно, что на первом удачном этапе в «Монако» Жардиму помогал спортивный консультант Луис Кампос. Отсюда возникают вопросы: основополагающей ли была его помощь? Сможет ли Жардим добиться успеха без Кампоса?

А так, я думаю, что Жардим очень умный и справедливый человек и сможет преуспеть в России со «Спартаком».